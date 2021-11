Los favoritos no bajan el ritmo y se mantienen en lo alto de la tabla

En el segundo grupo el Torreblanca recupera el liderato al ganar a domicilio al Onda, que ahora es tercero por la diferencia de goles, una plaza que atesora el Burriana. El resto sigue todo igual, si bien destaca la primera victoria de Vall d’Alba. Y en el tercer grupo, el imparable Vall d’Uxó sigue goleando cada semana al rival de turno y tras él están el Huracán y el Cabanes, que siguen ganando y luchando por la segunda plaza que da lugar al ascenso.

Jornada con buenas actuaciones del colectivo arbitral, y eso que algunos tuvieron encuentros muy disputados. Destacaron Senént Rubio, Ion Gogu, Corma Membrado y Gómez Clarés. De hecho, en el partido del grupo 1 entre Como Antes y San Pedro, Ion Gogu dejó jugar y, aunque le reclamaron posición ilegal en el primer gol de Javier Martínez a criterio de los jugadores del San Pedro, el árbitro no lo consideró.

Primer grupo

Tres victorias locales, una forastera y dos empates. En el Municipal de Betxí, el líder derrotó a Fomento Gilfa MGO (3-1); en el Municipal de Moncofa, el equipo rojillo se impuso por 2-1 al Castellón en un gran partido, en el que además estrelló dos balones en la madera (los moncofinos no pierden comba, siguen terceros y aumentan distancias con el cuarto clasificado). En jornada matinal en el Miquel Soler, el Como Antes y el San Pedro protagonizaron el encuentro de la jornada al enfrentarse segundo contra cuarto. El partido tenía su atractivo y no defraudó, con dos equipos en busca de la victoria y que se decidió a falta de cinco minutos para su finalización gracias a Javier Martínez, que consiguió los dos goles (el segundo de una volea imparable). Los dos empates de la jornada se dieron en el Miquel Soler, entre Hermantrans y Rodeo Fore-Ut, en un encuentro muy igualado (1-1), y en Boqueras, donde Joventut de Almassora no pudo ganar ante Alcora (2-2).

La única victoria a domicilio de la jornada la protagonizó Moró Temprado 19, que se impuso en la Ciudad Deportiva Pamesa a BR AXA Villareal por 0-1 y asciende a la sexta posición, con lo que en la zona media hay siete equipos en una pomada con una diferencia de 4 puntos.

Segundo grupo

En el segundo grupo se dieron tres victorias locales, dos a domicilio, tres resultados ajustados y dos goleadas. El Pizzeria L’Etrusco se impuso por 1-0 a un muy renovado l’Alcalà, que causó una muy buena impresión. Lamberto Navarro aprovecho la única ocasión clara que tuvo en todo el partido Pizzería, y los alcalainos, con savia nueva, merecieron mucho más, ya que de no ser por el portero de Pizzería, Alesandro Burroni, con cuatro paradones de mérito, el resultado hubiera sido otro. También por la mínima (3-2) se impuso el Vall d’Alba a Les Palmes de Castelló, que cosecha su tercera derrota seguida del curso.

En el San Fernando se vivió la goleada con un Burriana que cuando tiene su tarde no halla rival. Esta vez el PC BOX Bañohogar pagó los platos rotos (11-1). Pero el aldabonazo de la jornada se dio en Onda, donde el Torreblanca se llevó el envite (0-1) y arrebató el liderato al equipo azulejero, que cae a la tercera plaza en beneficio del Burriana por diferencia de goles. El Benicàssim descansó.

Tercer grupo

Tres victorias locales, las de Huracán (6-2) en el CEM Vila-real sobre San Lorenzo, la de Vall d’Uxó sobre Vila d’Onda en el José Mangriñán (6-0) y en el Miquel Soler Les Barraques se impuso por 3-2 al Rafalafena en un partido muy igualado. En el campo del Chencho E, el Cabanes ganó a domicilio por un marcador de 0-1 a Julieta Stretfood, que no levanta cabeza y mantiene la tercera plaza. Además, en el campo Jesús Beire, el Moro Els Lluïsos y Acaip Mayser consiguieron el primer empate en el grupo (2-2). Deportivo la Plana descansó.