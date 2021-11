La 'Odisea' de más de 3.000 kilómetros de un modesto club de Castellón

De este modo, el equipo debe afronta desplazamientos largos cada quince días, algo que encarece, y de qué manera, el presupuesto para afrontar, eso sí, una campaña histórica. El principal motivo por el que el club aceptó la invitación fue el propio objetivo del curso pasado, la meta era el ascenso en su debut federativo.

No obstante, en la entidad andan molestos por la poca voluntad de la FFCV de reestructurar los grupos para que el club castellonense pasara a formar parte de los dos primeros grupos de la categoría, o lo que es lo mismo, las ligas en las que toman parte los diferentes equipo de la provincia.

Para el Odisea este ascenso es un paso muy importante, no en vano, es un club que no vive de subvenciones si no que es fruto de una inversión y que, por suerte en su caso, tiene capacidad económica para poder mantener un equipo en una liga con desplazamientos a la provincia de Alicante.

Y es que a excepción de una salida a Valencia el resto de los 13 desplazamientos que tiene que afrontar el Odisea representan un mínimo de 204 kilómetros, en el caso de Villena, y un máximo de 252 para presentarse a jugar ante el Mutxamel, amén de otros viajes largos a El Campello u otros tres a Alicante, para enfrentarse al Salesianos Alicante, al Alicante City o al Intercity B, entre otros.

Este panorama exige al equipo una dinámica de viajes más agresiva que la que efectúan los equipos de Tercera RFEF, pues estos tienen parte de sus salidas a la provincia de Valencia además de los duelos fratricidas. En total el Odisea deberá realizar durante todo el año 3.105 kilómetros para completar la liga, todo ello en una categoría totalmente amateur.

Consecuencias

Este hándicap se esta notando notablemente en la dinámica del equipo, especialmente lejos de su hogar, la Ciudad Deportiva Facsa, pues tras cinco partidos a domicilio el Odisea no ha sido capaz de ganar ninguno y presente un balance de un empate y cuatro derrotas, algunas de ellas abultadas como las que le infligieron el Jonense (4-0) o el Intercity B (5-1).

«No entiendo para que te generan la ilusión de poder ascender para ofrecerte algo que la mayoría de clubs no pueden acceder» Ximo Badenes - Director deportivo del Odisea

Su director deportivo, Ximo Badenes, asegura que «esta situación no es nada razonable» y destaca que «no entiendo para que te generan la ilusión de poder ascender para ofrecerte algo que la mayoría de clubs no pueden acceder. En Castellón estamos en desventaja con respecto a Valencia y Alicante en cuanto a vacantes ya que tenemos dos grupos por 14 en su caso». En este sentido, Badenes lamenta que la FFCV no les haya dado otras alternativas antes de llegarse a esta situación, «creo que había varias soluciones, intentar reorganizar geográficamente las ligas o bien dejar algún grupo con más equipos que otro».

«Creo que no esperaban que aceptáramos, pero es que para nosotros es un gran paso. El propietario ha hecho una inversión y no podíamos dejar escapar la opción de subir. Por suerte podremos afrontar el gasto pero es un sinsentido», concluye Badenes.