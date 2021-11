LaLiga Santander encara el tramo final de la primera vuelta con el Real Madrid como nuevo líder para recibir al Sevilla; la Real Sociedad atenta por si puede recuperarlo en el campo del Espanyol y el tercer compromiso de Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona en Villarreal.

La jornada 15 del calendario supone un cambio de chip obligatorio después de los compromisos de la Liga de Campeones, solo satisfactorios plenamente para el Real Madrid, el único que aseguró su pase a octavos de final, y que reanuda la Liga vestido de líder.

La jornada se abrirá este viernes con el Athletic-Granada, condicionado por las lesiones en ambos y por la ausencia por sanción del técnico de los andaluces, Rober Moreno, tras su expulsión ante el Real Madrid, y presentará también los duelos Alavés-Celta y Mallorca-Getafe.

El de Vitoria enfrentará a dos equipos pegados en la tabla, separados por un punto (14 y 13, respectivamente), que encaran tras sendos empates con Sevilla y Villarreal. Los locales tienen buen ánimo porque estuvieron cerca de ganar al Sevilla y los gallegos están a la espera de recuperar a su capitán Hugo Mallo y enderezar un rumbo que les mantiene demasiado cerca de la zona peligrosa.

El Valencia-Rayo llega tras el empate del Valencia con la Real, que colaboró en el cambio de líder. José Bordalás está pendiente de recuperar jugadores en un choque donde los rayistas perderán por sanción al media punta argentino Oscar Trejo. Los de Andoni Iraola siguen de dulce y pretenden romper su mala dinámica en Mestalla, donde han perdido en 14 de sus 18 visitas.

El de Mallorca será otra prueba para la recuperación del Getafe, que con el 4-0 sobre el Cádiz logró su mayor victoria en dos años. Los de Luis García Plaza esperan la vuelta del japonés Takefusa Kubo, lesionado desde finales de septiembre, y reencontrarse con una victoria que llevan seis jornadas sin celebrar.

El Barcelona a tres puntos de los madrileños, visitará al Villarreal, al que aventaja en cuatro. Será el tercer encuentro con Xavi Hernández al mando días después de la decepción azulgrana ante el Benfica. Los de Unai Emery no han podido ganar al Barça en las últimas doce ocasiones que lo han recibido en La Cerámica.

En puestos de Liga de Europa se jugarán el Betis-Levante y el Valencia-Rayo Vallecano. El primero después de que el equipo del chileno Manuel Pellegrini aplicara un correctivo (0-3) al Elche, que forzó la destitución de Fran Escribá, con el que volvió a Primera esta campaña. El Levante sigue sin ganar y sus puntos son fruto de 7 empates.

Al quite de lo que lo que pase en Madrid estará la Real Sociedad, que visita al Espanyol tras ceder el primer puesto que ocupó durante cinco jornadas. El once de Imanol Alguacil no pasó del 0-0 con el Valencia pero llega invicto a un choque ante un rival que ha ganado 4 de los 7 partidos que ha jugado en casa. Los donostiarras perderán a Aritz Elustondo, sancionado con dos partidos.

El Atlético de Madrid tendrá que olvidar su noche negra ante el Milán y los problemas con los que ganó a Osasuna en su visita a Cádiz. El once de Álvaro Cervera quiere sumar su primera victoria en casa y alejarse de la zona roja, tras el 4-0 encajado en Getafe.

La tabla liguera sigue muy ajustada. El equipo de Carlo Ancelotti solo tiene un punto más que la Real Sociedad, dos más que el Sevilla y cuatro más que el Atlético de Madrid. Betis y Rayo Vallecano les siguen en puestos de Liga Europa, con el Barça, séptimo a 10 puntos de su eterno rival.

Los blancos vuelven al Santiago Bernabéu después del viaje a Moldavia para jugar el partido estrella contra el Sevilla, una semana después de la goleada en Granada (1-4), su tercer triunfo seguido y la vuelta al liderato que había cedido en la jornada 9.

Será un nuevo reencuentro con Julen Lopetegui como técnico hispalense, preocupado por el estado de jugadores como el brasileño Diego Carlos, que no pudo acabar el choque con el Wolfsburgo, el argentino Erik Lamela, que no jugó en este, y el extremo Suso Fernández, que se resintió de una lesión ante el Alavés.

El último partido lo jugarán Osasuna y Elche en la noche del lunes 29. Los alicantinos lo afrontan en descenso con 11 puntos, los mismos que el Granada que les precede, dos más que el Getafe y cuatro más que el Levante.

Será el primero sin Fran Escribá en el banquillo de El Sadar, un campo donde el Elche no gana desde hace 61 años en Primera división y donde los navarros solo han festejado una victoria este año. El equipo de Jagoba Arrasate, con la baja de Rober Ibáñez por covid-19, ha enlazado dos empates y tres derrotas y lleva cuatro encuentros sin marcar.