Lidón Muñoz, siete oros en el Nacional de Invierno para seguir escribiendo su historia

Cada competición en la que participa evidencia que no tiene techo. La proyección mostrada años atrás es, a día de hoy, toda una realidad en la piscina y no hay competición en la que Lidón Muñoz del Campo no brille con luz propia. Su último éxito ha sido colgarse siete medallas de oro en la última edición del Campeonato de España de Invierno Absoluto en piscina de 25 metros en Palma, una competición en la que la nadadora de Castelló fue la gran protagonista con cuatro títulos individuales y tres colectivos. Una gesta al alcance de muy pocas, y más aún cuando esos oros llegan acompañados incluso de nuevos récords de España y de la propia competición en sí.