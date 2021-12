Tras la cancelación imprevista de última hora, Gerard Piqué por fin se ha sentado en el plató de El Hormiguero para hablar sobre fútbol, pero también sobre otros temas como el emprendimiento. Sí, como lees: el futbolista del F.C. Barcelona ha lanzado una aplaudida reflexión sobre el camino que se debe seguir al iniciar un nuevo negocio, y lo difícil que resulta en ocasiones comenzarlo.

"Intentarlo, es para valientes. Intentarlo es lo más difícil de todo. A partir de ahí, te puede ir bien, te puede ir mal, muchas veces es suerte, otras veces es buena gestión o tener buenas ideas. Pero lo difícil es tener la valentía de intentarlo, y esto en Estados Unidos está muy bien valorado", comenzó a explicar Gerard Piqué tras responder a la cuestión de Pablo Motos.

"En Estados Unidos, aunque fracases 5 veces, la gente lo vuelve a intentar y se valora. Aquí es al revés, aquí esperan a que algo falle para pegarte", sentencia el azulgrana, teniendo claro que en España es muy difícil emprender, o al menos, mucho más que el país con el que nos compara.

También considera que puede ser parte de envidia, "que se busque que la gente espere que alguien le vaya mal para...". Y lo cierto es que Pablo Motos está con Piqué en todo lo que dice, poniendo el ejemplo de una frase dijo en su momento el gran Antonio Banderas.

El futbolista siguió acto seguido con su discurso: "aquí se asocia a si te va muy bien, es porque tienes mucho éxito, dinero, y tener dinero es mal visto. Y esto pasa: Amancio Ortega, al que no lo conozco y no se si es buena o mala persona, es una persona que como emprendedor es un ejemplo. Pues se le empieza a buscar los impuestos, si no se qué, en lugar de lo bueno y todo lo que aporta al país". Y ojo, que incluso insistió en que si apoya a personas como el creador de Inditex, le asocian con un mensaje de derechas... ¿Tiene razón el deportista?