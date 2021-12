Rubén Fonte: un viejo rockero 'on fire'

Un goleador anda suelto. Rubén Fonte brilla en una etapa que se podría calificar de segunda juventud. No en vano, a sus 33 años, el atacante del Almazora está viviendo un muy buena relación con el gol. Ni más ni menos que suma ocho tantos en las primeras 12 jornadas.

El delantero blanquinegro reconoce que está viviendo un buen momento y destaca que "el fútbol es que te den confianza; porque si te la dan, te dan minutos y te tratan con cariño". "Y esas cosas se notan: yo, este año iba, a dejarme el fútbol, porque todas las semanas estas trabajando para que llegue el fin de semana, te sacrificas porque tienes que jugar... y luego no juegas", relata el atacante.

Fonte dice que estaba decidido a colgar las botas ya que "priorizas". "Tienes a la novia también con ganas de disfrutar de ti, y que llegue el fin de semana y no juegues, pues llega la decisión de decir: 'voy a trabajar, haré lo que me apetezca y ya está', sin tener el compromiso ni la obligación de entrenar o jugar el fin de semana", esgrime el ariete.

No obstante, todo cambió cuando recibió la llamada de Juan Carlos Beltrán: "Tiró todo al traste lo que tenía en la cabeza, me mareó y me enganchó otra vez". " Yo el fútbol lo tengo ahí siempre; y el día que lo deba dejar, no sé cómo lo pasaré, porque me lo iba a dejar pero realmente no quería", matiza.

De la ‘retirada’ a disfrutar

Y así fue su llegada al Almazora, en una temporada que parecía que iba a ser de transición tras los cambios en todos los estamentos del club. Pero, de momento, el equipo se ha colocado en la zona alta de la tabla. «Era un año de transición: ver, asentarnos, acoplar todos los jugadores... y el año que viene, retocar para dar el salto», comenta. «Pero la verdad es que los fichajes que han llegado, se han hecho muy bien, es gente muy trabajadora. Al final, el Almazora tiene eso, el ADN de intensidad de trabajo. Después, toda la gente es muy joven, aunque somos cuatro o cinco que tenemos esa pequeña experiencia, una balanza que al final se ha equilibrado con los chavales», señala. «No lo esperábamos, pero la confianza que ha ido cogiendo el equipo, victoria tras victoria, sumar y vernos ahí arriba..., lo cierto es que nos está dando y nos esta manteniendo», incide. «Pienso que vamos a ser un equipo que va a dar mucha guerra hasta el final», contempla. Además, pese a la buena dinámica, Fonte avisa «este equipo todavía tiene mucho margen de mejora».

En la buena dinámica del equipo está el buen hacer del técnico: «Juan Carlos sabe cómo motivar, cómo meter a cada jugador en el partido, en el grupo....». «En definitiva: sabe gestionar el vestuario», opina Fonte sobre Beltrán.

Los goles del delantero están siendo clave en el Almazora: suma ocho en los últimos 12 encuentros y ha mojado en las dos últimas jornadas. Además, algunos de los tantos han sido de especial importancia para dar puntos en los últimos instantes. La diana contra el Cabanes o el tanto frente al Vall de Uxó son un ejemplo.

Pero, pese a la buena racha goleadora, Fonte prefiere ir partido a parido y rechaza marcarse una cifra. «Nunca he sido de dar cifras. Lo que quiero es disfrutar del fútbol, que, por desgracia, ya me van quedando pocos añitos», admite.

Y es que Fonte desea conseguir un ascenso antes de retirarse, pues se le escapó con el Ontinyent, Atlético Levante, Castellón y Burriana. Sería la guinda a su carrera.