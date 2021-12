Joan Barreda presenta candidatura al Dakar 2022: "Trabajo para ganarlo"

A Joan Barreda (Torreblanca, 11 de agosto de 1983) nadie tiene que explicarle qué es y qué supone competir en el Rally Dakar. Considerada la prueba más exigente del mundo, el piloto castellonense se encuentra a las puertas de su duodécima participación y, aunque todavía no ha sido capaz de ganarlo, sí se ha convertido es el piloto en activo con más victorias. Los tres triunfos de etapa logrados en la edición del 2021 le llevaron a alcanzar 27 y a tener en sus manos la posibilidad de superar a dos pilotos ilustres como Stéphane Peterhansel y Cyril Després, con 33 cada uno. Un reto que le motiva y que a buen seguro le ayudará a pelear por cruzar, por séptima vez en su carrera, la línea de meta.

«El récord de victorias es algo que está ahí y que habla de todo el trabajo que he hecho durante estos años. Aunque no haya ganado el Dakar por diferentes motivos, he estado durante muchos años a un nivel altísimo y he logrado muchos triunfos. El récord de victorias es algo que me seduce bastante para esta edición», explica el piloto de Torreblanca, quien logró su mejor resultado en la edición de 2017 cuando fue quinto.

En las 11 experiencias que acumula en el desierto, al piloto del Monster Energy Honda Team le ha pasado de todo: caídas y lesiones graves, abandonos por problemas en el motor, pérdidas durante el recorrido, falta de gasolina... Y, pese a todo, mantiene viva la llama de la ilusión por llegar a alcanzar la gran cima a sus 38 años y ver recompensando así el trabajo de todo este tiempo sobre la moto.

«El objetivo es ganar el Dakar. Con el nivel que hay, un podio sería algo muy bueno, pero trabajo para ganarlo. Tengo que hacer una carrera sin problemas y perfecta en navegación. Si lo consigo, estoy seguro de que podemos estar luchando por ganar la prueba. En el Rally de Marruecos me sentí rápido en las dunas, marcando diferencias en ellas, y es algo importante cara a esta edición. Las dunas son mi terreno preferido junto a las etapas rápidas. En las dunas más lentas y complicadas siempre intento marcar más diferencias, pero es importante no desgastarse mucho en las largas etapas de dunas y pensar que la segunda semana es dura», explica.

El Dakar 2022 arrancará el 1 de enero con una etapa inaugural entre Jeddah y Ha’il, de 334 kilómetros, para completar otras 11 intensas jornadas por Arabia Saudí hasta el día 14. «Lo afronto con muchas ganas e ilusión. He trabajado muchísimo durante el año y la motivación es alta. Ha sido un buen año, sobre todo en cuanto a ritmo en carrera y porque no he sufrido ninguna lesión grave. Pude hacerlo bien en el Andalucía Rally y la Baja Aragón, y en Marruecos hice una carrera buena, solo tuve un problema al final con un way point, pero me quedo con el gran ritmo que exhibí», finaliza.