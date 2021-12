Álvaro Unanua triunfa en los Ángeles

Cada vez son más los jóvenes que emprenden su camino al otro lado del Atlántico y aprovechan sus cualidades deportivas para formarse en Estados Unidos a través de las becas.

El portero Álvaro Unanua, hijo de Jesús Unanua, es un claro ejemplo de ello. El exjugador del CD Castellón o San Pedro, entre otros, se proclamó campeón de la National Champions por segundo año consecutivo y lo ha conseguido hacer con dos equipos distintos, esta vez con el Cal State LA’s de los Ángeles: «La verdad es que ha sido algo espectacular y que jamás pensé que podría conseguir», señaló orgulloso.

El meta de Castelló inició esta aventura hace unos tres años para cursar la carrera de Business Administration, subvencionada por una becas concedidas por la empresa Eture Sports , y al mismo tiempo defender la portería Charleston de West Virginia.

Graduado y campeón

En su segundo año logró lo que había soñado el día que tomó el vuelo destino a Estados Unidos: graduarse y ser campeón universitario. En la final disputada en 2019 el Charleston venció por 2-0 a su actual equipo (Cal State).

El protagonista destacó la importancia que tienen allí este tipo de campeonatos: «La verdad es que en España no se valora prácticamente nada pero allí es algo muy importante. En primera persona te das cuenta de que ganar tan solo uno es muy complicado, imagínate dos seguidos», afirmó emocionado.

Tras finalizar esta intensa aventura, se cambió de bando y fichó por los Cal State LA’s de los Ángeles para estudiar un Máster de Business Administration en la universidad californiana. Cambio de ciudad pero el mismo objetivo: revalidar el campeonato.

Idéntica final

Por cosas del destino, la final de la NCAA División II se repitió, pero Álvaro tuvo que defender los colores de los Ángeles y enfrentarse a sus excompañeros. Y volvió a ganar (1-0). El meta celebró el título con sus fans, a los que incluso dedicó unas palabras en inglés, un idioma que ya domina gracias a la magnífica experiencia vivida en los Estados Unidos: «Gracias a mi familia y amigos por estar siempre ahí. También a todos los aficionados por el total apoyo, pero sobre todo a mis compañeros, que han sido mi familia desde el primer día. Sin ellos todo esto no hubiera sido posible. Emocionado por lo que pueda llegar».

De cara a la próxima temporada, Álvaro todavía no tiene decidido si va a continuar o no un curso más. En cualquier caso, la aventura ya ha valido la pena tanto a nivel deportivo como académico:» «El éxito no es casualidad. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo», reflexionó después de obtener el título universitario.