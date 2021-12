Nacho Serra: una nueva era para el tenis provincial

La vida de un deportista no es un camino de rosas. El éxito y la fama no son más que la punta de un iceberg que sumerge bajo el mar toneladas de esfuerzo. Este es el caso de Nacho Serra, un joven tenista de la Vall d’Uixó que a sus 17 años está echando la puerta abajo en el tenis nacional e internacional. «Al éxito no puedes llegar sin sacrificio», asevera este deportista con absoluto conocimiento de causa.

En efecto, Serra compagina el tenis de máximo nivel con las obligaciones de cualquier adolescente. Por las mañanas entrena en las pistas del Club Scude Nules y por las noches cursa 2º de Bachillerato en Botanic Cavanilles de la Vall d’Uixó. Esto impide desarrollar a rutinas o actividades que sí pueden practicar otros chicos de su edad. «Cuando mis amigos se van de fiesta, yo me voy a casa porque al día siguiente tengo que estudiar para aprovechar el tiempo que no estoy entrenando o tengo torneo y necesito estar descansado», explica, aunque también añade que «si tienes tus metas presentes el sacrificio no lo es tanto». Nacho Serra comenzó su andadura en el mitenis del CT La Vall con 4 años, del que sus padres eran socios. Se inició en este deporte por pura afición, sin mayor ambición que la de divertirse con sus amigos. No obstante, pronto sería consciente de sus aptitudes y de su potencial. Con su entrenador de siempre Allí conoció al que todavía a día de hoy sigue siendo entrenador, Josele Díaz, junto a l que se marcharía al Scude Club Deportivo de Nules, donde sigue entrenando actualmente a pesar de que hace dos años fichó por el CT Valencia. «Estoy muy contento de estar allí porque los tratos son muy buenos y tenemos muy buen equipo para hacer cosas grandes», reconoce el joven tenista cuando habla de su actual club. Desde entonces se ha proclamado campeón del Mutua Madrid Open sub-16 en 2019, campeón de la Comunidad Valenciana Cadete en 2020 y campeón absoluto de la Comunidad Valenciana y subcampeón del Campeonato de España Mapfre de Tenis Júnior de este mismo año. Todo siguiendo el mismo patrón: el trabajo incansable para seguir mejorando. El sacrificio, esfuerzo y buen tenis son un denominador común de todos los triunfos que ha cosechado en su aún breve carrera deportiva. Con ellos se ha sobrepuesto al perjuicio que le supone no reconocerse en ningún golpe característico y ha convertido esta versatilidad en un argumento competitivo con el que hacer frente a sus rivales. De momento sus objetivos pasan por seguir ascendiendo en el ránking absoluto del ITF, dejando ya de lado el júnior, aunque también quiere escalar posiciones en el ranking nacional para poder seguir participando en los torneos que se celebran por todo el ancho del país. En este sentido, para Serra la final del pasado Campeonato de España fue el partido más complicado que ha disputado hasta la fecha y que perdió en el tercer set por 7/6. «En ese momento me sentí muy fastidiado, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de lo difícil que es lo que es competir en este campeonato», confiesa al recordarlo. Serra reconoce que «la suerte que tenemos en España es que hay mucho nivel y muchos torneos y no nos hace falta salir fuera». Aún así también disfruta compitiendo contra tenistas de otros países cuyo tenis desconoce. Hace dos años salió victorioso del Master Nacional en Valencia, lo que le permitió representar a España en Croacia, su primera experiencia internacional.