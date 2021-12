El Ayuntamiento de Vila-real concederá la más alta distinción municipal, la Medalla de Oro de la ciudad, a los deportistas olímpicos Sebastián Mora y Pau Francisco Torres y dedicará también al futbolista del Villarreal la Ciudad Deportiva Municipal. El alcalde, José Benlloch, ha dado a conocer esta tarde la concesión de los reconocimientos, que cuentan con la unanimidad de todos los grupos políticos, en la recepción oficial celebrada en el Auditorio Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, con motivo de la participación de Mora y Torres en los Juegos Olímpicos de Tokio. En el acto, han participado también el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, y el presidente del Club Ciclista Passarel·la Lucciola, Quini del Prado, quienes han dedicado unas palabras de presentación a los homenajeados.

“No negaremos que Sebas y Pau tienen un talento innato. Pero solo con el talento no es suficiente. Hace falta disciplina, perseverancia, esfuerzo, ganas de superarse y mucho trabajo. Y hacen falta también estructuras, clubes, entidades, que crean en ese talento y que apuesten por él. Cuando se juntan estos tres factores -talento, trabajo y recursos- el éxito está prácticamente asegurado”, ha señalado el alcalde, haciendo alusión a la apuesta por la cantera del Villarreal CF. “Pau Torres es un ejemplo claro de ese proyecto, el Villarreal CF, que pronto cumplirá 100 años, y en particular, de Fernando Roig y su equipo, de esa ciudad deportiva, de la cantera y de la inversión y la promoción del fútbol entre los más pequeños”, señala Benlloch.

“Quizás también el talento de Sebas habría pasado desapercibido si no tuviéramos en Vila-real una tradición ciclista como la que tenemos. Seguidores de la estela de nuestro campeón Llorens, nuestros clubs ciclistas han forjado carácter y pasión por la bicicleta en generaciones de vila-realenses. Entre ellos, un joven Sebastián Mora que desde 2010 no ha dejado de cosechar éxitos”, valora el alcalde.

Benlloch ha entregado a ambos deportistas una pieza en 3D, elaborada por una empresa local, conmemorativa de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que Pau Torres logró el primer metal olímpico para la ciudad, con la medalla de plata con la Selección española. Sebastián Mora, por su parte, obtuvo su segundo diploma olímpico, que se suma a un palmarés deportivo con un campeonato del Mundo y seis campeonatos de Europa, entre otros éxitos.

Pero el alcalde ha querido destacar, sobre todo, la calidad humana y los valores de humildad, esfuerzo y compromiso con Vila-real que han demostrado ambos deportistas. “Por todo ello, hemos decidido otorgarles la Medalla de Oro de Vila-real. Una distinción con la que los dos, haciendo una analogía con su trayectoria olímpica, subirán al lugar más alto del podio de honores de nuestra ciudad”, apunta.

En el caso de Mora, la distinción llega tras la Medalla de Plata otorgada ya en el año 2021. Pau, por su parte, entrará por primera vez en el elenco de honores y distinciones de Vila-real por partida doble, ya que el Ayuntamiento ha decidido también dedicar a su nombre la Ciudad Deportiva Municipal. “Tal como Yurema Requena, la primera olímpica de la ciudad, y Sebas Mora, tienen dedicado un pabellón polideportivo a su nombre, o nuestro Campeón Juan Bautista Llorens tiene también otro pabellón en su memoria, todos los grupos municipales hemos coincidido también en que la CEM debe llevar el nombre de nuestro futbolista más internacional”, señala el alcalde. “Pocas ciudades de las dimensiones de la nuestra pueden preciarse de contar entre sus vecinos con deportistas como el Campeón Llorens, Yurema, Sebas y Pau. Ejemplos de esa Ciudad de la Salud y del Deporte en la que venimos trabajando desde hace 10 años, porque estamos convencidos que los valores del deporte como forjador de carácter, calidad de vida y progreso son fundamentales para esta nueva Vila-real del siglo XXI que, entre todos, estamos construyendo”, concluye Benlloch.