Bautista liderará a España en la ATP Cup 2022 en Australia

Roberto Bautista será uno de los primeros deportistas de la provincia de Castellón en comenzar la temporada 2022. Además de Joan Barreda, que disputa una nueva edición del Dakar este fin de semana, el tenista de Benlloc lleva unas cuantas semanas ejercitándose a fondo, ya que será a partir de este sábado cuando inicie su participación en la ATP Cup en Sídney (Australia), junto a Pablo Carreño.

Tras cerrar la temporada 2021 de manera brusca por una lesión abdominal que le impidió participar en la Copa Davis, Bautista afronta con la misma ilusión de siempre este 2022 que, en sus primeras semanas, le llevará a competir en la ATP Cup y en el Abierto de Australia. «La llama hay que mantenerla encendida. Soy de los que piensa que la ilusión hay que cuidarla, estar pendiente de ella. Después de la Davis tuve tan solo tres días de vacaciones y me he puesto a trabajar enseguida. ¡Ilusión no me falta! Tengo ganas de hacer un buen papel el año que viene y seguir compitiendo al máximo nivel», ha explicado en declaraciones a ATPTour.com.

A Bautista le acompañará en pista, en la primera competición del año, Carreño. La dupla española debutará en frente a Chile, mientras que la segunda ronda será frente a Noruega y la tercera, contra Serbia. Así, el primer individual ante los chilenos enfrentará a Carreño con Alejandro Tabilo, mientras el segundo individual quedará para Bautista y Cristian Garín (sábado 1 de enero a las 21.15 y a las 22.35 horas, respectivamente). El combinado español deberá ganar todos los encuentros, dado que tan solo un equipo avanzará a la siguiente ronda de unas semifinales que se disputarán el 7 y 8 de enero, mientras que la final del torneo tendrá lugar el 9 de enero. «Me gustaría completar un año sin tener sustos ni lesiones. Mi segundo deseo es poder disfrutar del tenis y del nivel que estoy ofreciendo. Salir de una pista y sentirme bien conmigo mismo y con mi nivel de juego», desvela en la previa del torneo.

El debut con Gimeno Traver

La ATP Cup será la primera en la que el tenista de Benlloc debutará con su nuevo cuerpo técnico, formado por Daniel Gimeno Traver y Tomás Carbonell tras poner fin a su etapa junto a Pepe Vendrell. «Pepe y yo hemos sido una sola persona durante todo este tiempo. Íbamos de la mano durante muchos años y a su lado he vivido los mejores momentos de mi carrera. El cambio se nota, sobre todo al principio. Tienes unas rutinas muy hechas, estás muy adaptado a ciertas cosas, a la forma de trabajar con una persona», asegura Rober.

De momento, Gimeno Traver y Carbonell se repartirán las semanas de entrenamiento en una nueva fórmula para Bautista: «Creo en un equipo compartido. Para un solo entrenador es un deporte muy exigente, y creo que es la mejor fórmula la de compartir semanas. Dani ha entrado con muchas ganas e ilusión, yo lo he tomado de la misma manera y me siento muy contento porque es un fenómeno, muy buen chico. Y con Tomás ya había trabajado anteriormente, nos conocemos y será importante tener su consejo».

«Estoy contento de estar ahí un año más y volver a luchar por las posiciones de arriba como hice estos años», concluye el tenista castellonense, actual número 19º en el ránking mundial de la ATP.