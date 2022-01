Una vez concluida la Navidad, con los excesos gastronómicos que eso conlleva en buena parte de la población, una de las mejores maneras de quitar esos kilos de más es practicando deporte. Y qué mejor forma que hacerlo en un recorrido urbano por la ciudad de Castelló en una prueba que se disputará el domingo 27 de febrero. Estamos hablando, lógicamente, de la IX edición del 10K FACSA Castelló, que compartirá salida y recorrido con la XII Marató bp Castelló.

Cuál es el récord de la prueba

La carrera en cuestión se ha consolidado como una de las más rápidas del panorama nacional. Como muestra, en la última edición física (año 2020), el 10K FACSA Castelló obtuvo excelentes marcas, gracias a los atletas etíopes Debede Teka (28:57) y Likina Amebaw (32:55). En la edición de 2019, batió los récords en las dos categorías, gracias a los atletas Haimanot Mateb (28:18) y Alemaddis Eyayu (32:33).

Cuál es el recorrido del 10k de Castelló

La salida estará situada en la avenida Vila-real. El circuito seguirá de forma conjunta hasta llegar a la avenida Valencia (kilómetro 6), momento en el que se bifurcarán los caminos (kilómetro 6,5). Los corredores del 10K FACSA Castelló iniciarán ya el camino hacia la meta.

Cuál es el precio de la inscripción

La cuota de la inscripción a la carrera es de 17 euros: 14 euros de inscripción y tres euros más de sobreprecio por licencia de día para los corredores que no dispongan de licencia nacional RFEA, licencia autonómica o carnet de corredor plus en vigor el día de la prueba. Destacar que también se cobrarán tres euros de fianza si no dispones de Chip Propio Amarillo; una fianza que se reintegrará a la devolución del mismo en Meta o en Expo-Maratón si no vas a correr.

Cómo me puedo inscribir

Para apuntarte al 10k de Castelló lo más sencillo es que lo hagas a través de la página web oficial de la prueba, a la que puedes acceder pinchando aquí.

Cuáles son los servicios de la carrera

Todos los participantes en la prueba podrán disfrutar de un servicio guardarropa, la carrera estará cronometrada con chip, habrá servicio de duchas, servicio de masaje, bocadillos o comida a la llegada, diploma a todos los llegados y trofeo a los ganadores.