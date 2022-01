El covid se mantiene como la principal amenaza del fútbol en Castellón

El nuevo 2022 ha dado comienzo sin que el covid-19 dé tregua en la sexta ola de una pandemia que dura prácticamente dos años y el fútbol modesto vuelve a verse goleado también. Si hace dos cursos se tuvo que avanzar abruptamente la conclusión de la totalidad de las ligas en pleno confinamiento y el año pasado se tuvo que parar casi tres meses, este año comienza con un auténtico carrusel de aplazamientos.

Desde Tercera RFEF hasta Segunda Regional se han visto afectadas las ligas. Un total de 21 encuentros con representación provincial se aplazaron en el fútbol modesto el primer fin de semana de competición del año. A esos partidos habría que añadir algunos que ya se arrastran, pues el Roda tiene pendientes sus partidos frente al Atlético Saguntino y al Torrellano, mientras que el Villarreal C también tuvo que retrasar su partido frente al Callosa del miércoles.

Con todo gualdinegros y amarillos sumaron su tercer partido pendiente el pasado domingo con el aplazamiento del duelo que les tenía que medir a ambos en la Ciudad Deportiva Pamesa. Atractivo choque que ya tiene nueva fecha: la del miércoles 2 de febrero (18.00 horas).

Incidencia en todas las ligas

Ese partido entre Roda y Villarreal C es uno más entre los 21 que no se pudieron disputar durante el último fin de semana. Dos de ellos fueron en Regional Preferente. El San Pedro-Almazora y el Roda B-Huracán no pudieron celebrarse en la tarde del sábado, cuando estaban fijados. No obstante, ambos envites también tiene fecha programada para disputarse, concretamente se celebrarán el próximo miércoles 19 del presente mes de enero a partir de las 20.00 horas.

La Primera y la Segunda Regional tampoco han sido ajenas a la abundancia se casos positivos registrados durante las últimas semanas entre sus miembros, la mayoría de ellos relacionados con las tradicionales reuniones navideñas.

Este escenario se ha agudizado en las dos categorías más humildes del fútbol regional, pues en Primera Regional se han registrado ocho aplazamientos (tres en el Grupo I, otros cuatro en el Grupo II y uno en el Grupo VII)I. Tampoco han escapado las suspensiones de encuentros en Segunda Regional, donde más de una tercera parte de los envites fijados no se jugó la pasada semana, 10 de 24,

Huelga decir que urge que se disputen cuanto antes los choque pendientes ya que la Federació Valenciana (FFCV) obliga a que estos compromisos se resuelvan antes de la conclusión de la primera vuelta de los campeonatos, es decir, durante las dos próximas semanas.