La heroicidad de Joan Barreda en el Dakar 2022

Más allá de los grandes triunfadores que han acabado copando los podios en el Rallye Dakar 2022 en las diferentes categorías, si en esta edición de la considerada la carrera más dura del mundo ha habido un héroe en mayúsculas ese ha sido Joan Barreda Bort (Torreblanca, 11 de agosto de 1983). El deportista castellonense fue uno de los muchos que completó el rallye tras la disputa de doce etapas de gran exigencia, pero lo hizo con la clavícula izquierda fracturada desde el quinto día.

Pese al dolor, que le obligó a pilotar con una mano en muchos momentos, y a las caídas posteriores que agravaron su dolencia, Barreda completó su duodécima participación en el Dakar y acabó en el top-5 de la clasificación general. En la duodécima etapa de este viernes, disputada entre Bisha y Yeda, el piloto de Honda --de 38 años-- fue el mejor español sobre las dos ruedas, finalizando en cuarta posición a a 1.13 de su compañero Pablo Quintanilla (CHI-Honda), quien completó el recorrido en un tiempo de 1:40.00, pero que puso fin a la edición del 2022 en segunda posición en la general por detrás del británico Sam Sunderland, del equipo español Gas Gas (38:47.30).

Para Barreda acabar era todo un éxito y, durante las dos semanas que duró la competición, demostró la ambición con la que todos los años llega a la cita dakariana. La que este viernes echó el cierre era la duodécima edición del Dakar en la que participaba Barreda, el piloto español con más victorias de etapa (29) pero al que se le resiste el podio.

Su duodécima participación

Y es que de esas doce ediciones, el torreblanquino ha completado siete contando la de este año, siendo la quinta posición de la general obtenida este 2022 y en el 2017 su mejor clasificación (en el 2020 y e 2014 fue séptimo, en el 2012 undécimo, y en 2013 y 2015 acabó en la décimo séptima posición --el resto fueron abandonos por caídas o problemas mecánicos de su moto--).

Ahora, a la espera de que comience la recuperación de a fractura de clavícula sufrida la semana pasada, su futuro se presenta como una incógnita. «Llevo aquí ya diez años. En su momento aposté por este equipo por encima de todo, cuando era un equipo joven, con una moto que no estaba hecha. Ahora, para mí es el mejor equipo. Y hay planes incluso de mejorarlo todo. Después las carreras son como son y pasa lo que pasa. Pero este equipo para mí es el mejor que hay con diferencia. Está claro que ya tengo 38 años; hasta ahora me divierto encima de la moto, me apasiona mucho y esa es la realidad. Tampoco he querido pensar mucho más allá», dijo Barreda durante el transcurso del Dakar de este año, completado con un tiempo de 39:13.12.