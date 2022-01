El Mediterráneo Castellón cae ante el FamilyCash Xàtiva en un igualado encuentro (3-1)

El Mediterráneo Castellón perdió en el que suponía el regreso a la competición liguera tras la Copa Príncipe y la duodécima jornada de la categoría de plata del voleibol nacional. El equipo castellonense cedió la sexta plaza tras caer por 3-1 (25-20, 23-25, 25-21 y 25-21) ante el FamilyCash Xàtiva, rival directo en la clasificación.

El encuentro no arrancó bien para el combinado provincial, que tras un disputado primer set veía como el equipo valenciano se lo apuntaba a su favor para poner el 1-0 inicial. No obstante, el equipo dirigido por Sergio Navarro no se vino abajo y en el segundo periodo puso las tablas en el marcador. Los visitantes lograron dominar el juego durante los compases finales del set, en los que fueron más decisivos tanto en ataque como en defensa y cerrar el set con un igualado 23-25.

La tercera manga empezó con la misma dinámica que las dos anteriores: igualada e intensa. Sin embargo, cuando los valencianos cogieron ventaja la aprovecharon y no dieron muchas opciones al equipo castellonense. De esta forma dieron un golpe de autoridad y encarrilaron el partido a su favor con el 2-1. En el cuarto y definitivo set, los locales salieron con la batalla moral ganada, pues después de todo el esfuerzo por ambos equipos lograron sumar el punto a su favor. Sin embargo, el Mediterráneo peleó y la efectividad en ataque mantuvo con opciones hasta los últimos compases del choque, que finalmente se llevo el Xàtiva.

Con estos tres puntos, el equipo valenciano adelanta en la clasificación al Mediterráneo Castellón, que con 13 puntos se sitúa en la séptima posición de la liga, ahora dos detrás del Xàtiva.

Próxima jornada

Tras esta accidentada jornada en la que varios encuentros fueron aplazados por la detección de positivos en algunos equipos, el Mediterráneo se enfrentará al Roquetes la próxima semana, el octavo clasificado de la liga con nueve puntos.