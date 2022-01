El Castellón B no pasa del empate frente al Elche B en el Marquina (0-0)

El Castellón B estuvo a punto de ganar al Elche B en el minuto 90 con una doble acción de Marc Pitarch y Pau García, y también de perderlo en los minutos 91 y 94, donde Carles Llario y José Luis Friaza pusieron a prueba al arquero saguntino Juanan Pérez. Así que reparto de puntos entre dos equipos necesitados que además tuvo la triste noticia de la grave lesión del joven futbolista ilicitano Antonio Sánchez en el minuto 15, con posible rotura de tibia y peroné, siendo evacuado en ambulancia a un hospital de la capital donde fue sometido a diferentes pruebas para determinar el alcance de su lesión.

En la primera parte los muchachos de Iván Campos fueron merecedores de irse al descanso con ventaja en el marcador. En los coletazos finales llegaron dos buenas ocasiones de gol para marcar, la primera en el minuto 35 con un mano a mano de Nacho Gimeno y el portero visitante Jesús López, que le rechazó el balón, y la segunda en el 40 con un centro del propio Nacho y el testarazo de Carlos Panadés que se perdió a un par de palmos del palo derecho ilicitano.

No se vieron goles en la primera parte, ni en la segunda donde todo quedó para el tiempo de prolongación. Del 46 al 90 mucho querer y no poder del Castellón B que sólo tuvo una buena ocasión en el minuto 55 con un disparado desviado del mediapunta Pablo Madrid. Y los cinco minutos de añadido fueron no aptos para cardíacos. Primero perdonó el filial albinegro, con dos remates consecutivos de Marc Pitarch y de Pau García, y el que acabó acosando fue el Elche B. Menos mal que Juanan Pérez estuvo sensacional con dos grandes paradas (400 minutos sin recibir un gol).

Al final ambos equipos se repartieron los puntos, empataron a tiros a portería (5-5) y también a saques de esquina (5-5)