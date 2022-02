Con la épica conquista del Open Australia, Rafa Nadal se convirtió en el tenista con más títulos de Grand Slam masculinos de la historia, desempatando con Novak Djokovic y Roger Federer (20 cada uno). Pero sigue habiendo tres mujeres que han logrado más grandes.

Margaret Court

Una australiana puso cimentó su trono en su país natal. La mítica Margaret Court, ganó casi la mitad de sus grandes en casa: se coronó 11 veces en el Open de Australia desde que conquistó el primero en 1960, el primero de los siete que encadenó. Además de convertir ese torneo en su coto privado, también ganó cinco Roland Garros, otros tantos US Open y tres Wimbledon. En 1970, además, logró los cuatro grandes. Coleccionista insaciable de títulos, celebró también 19 grandes en dobles mixtos y 21 en dobles, para un colosal palmarés de 64 Grand Slams. Una de las pistas del Open de Australia lleva su nombre, pese a las peticiones de cambiarlo por comentarios homófobos que han manchado su legado. John McEnroe y Martina Navratilova, entre otros, propusieron rebautizarla como Evonne Goolagong Arena, por la primera aborigen que logró un Grand Slam.

Serena Williams

El 8 de septiembre de 2019 es una fecha que la pequeña de las Williams no olvidará jamás. En la pista Artur Ashe, en el mismo sitio donde había ganado justo dos décadas su primer Grand Slam, podía igualar el récord de 24 de Margaret Court. Pero, a sus 38 años, fue arrasada en la final del US Open por Bianca Andreescu, una jugadora a la que doblaba la edad. Desde entonces, en un campo minado de rivales más jóvenes, ya no ha vuelto a asomarse por una final. Se coronó seis veces en Nueva York, solo una menos que en Melbourne y Londres. París se rindió a sus pies en tres ocasiones. Y en su ajuar también lucen los 14 grandes títulos que celebró con su hermana Venus y un par más cosechados en dobles mixtos con el bielorruso Max Mirnyi.

Steffi Graf

Antes de que emergiera el huracán Williams, el segundo puesto del podio lo ocupaba Steffi Graf. Ella es la fundadora y la única integrante del club del Golden Slam: solo ella ha sido capaz de conquistar los cuatro grandes y la medalla de oro el mismo año. Un 1988 de ensueño en el que, además, ganó su único grande en dobles, junto a la argentina Gabriela Sabatini sobre la hierba de Wimbledon.

Andre Agassi, Rafa Nadal y Serena han conseguido también sumar la manita, pero en distintas temporadas. Novak Djokovic se quedó a las puertas de entrar en el club de Steffi el año pasado al caer en las semifinales de Tokio. Graf se llevó para Alemania seis cetros de Roland Garros, otros tantos de Wimbledon y reinó en cinco ocasiones en el US Open y cuatro en Australia.