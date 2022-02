Emery y Pellegrini: ¿cómo ven el atractivo Betis-Villarreal?

Este domingo (18.30 horas), en el Benito Villamarín, Betis-Villarreal. O, lo que es lo mismo, Manuel Pellegrini contra Unai Emery, pasado y presente en el banquillo del Submarino. Un encuentro muy atractivo entre dos equipos que disputan competiciones europeas, en las que esperan repetir la próxima temporada, desde un fútbol atractivo. Habrá espectáculo

Emery: «Queremos ser un equipo reconocible»

«Jugamos contra el equipo más en forma de La Liga, con un entrenador que ha encontrado la forma de que su equipo y sus jugadores encuentren casi todos su mejor versión. Un rival en el que todo lo que ves es positivo, por lo que es un reto, estamos a distancia y ellos marcan la plaza que buscamos. Cada vez queda menos y este es un partido muy importante, eso lo saben los jugadores; queremos ser competitivos y reconocibles en este gran reto». Estas fueron las primeras palabras que pronunció Unai Emery en la previa del encuentro de este domingo entre el Betis y el Villarreal.

El técnico vasco mostró en todo momento un gran respeto hacia el equipo de Manuel Pellegrini y no dudó en comentar que «hay un crecimiento del Betis en todos los aspectos, la figura de Pellegrini es clave ya que ha sido capaz de crear un equipo y un vestuario fuerte. Han ido creciendo y ahora están siendo regulares, además de jugar bien y ganar, ahora golean. Están en un gran momento y eso nos lo vamos a encontrar allí. Ahora es complicado encontrar lagunas en su juego, pero debemos buscar y sacar sus defectos».

Pese a todo, el Submarino llega muy motivado y con ganas de ganar para «dar un paso importante». «Sabemos que una victoria sería un buen paso, queda mucho, pero ya tenemos una idea de los rivales y de cómo están las cosas de cara al final. Estamos en la pelea en la Liga y en la Champions, pero sabemos que la Liga es la vía más importante. Nos enfrentamos a un rival que nos lleva ventaja y que estamos viendo que está en un gran momento, como hemos visto en Copa del Rey. Mucho respeto al trabajo de Manuel Pellegrini, que siempre hace que sus equipos sean de alto nivel».

Eso sí, Emery no desveló sus cartas ni dio pistas de con qué jugadores contará de inicio y se limitó a decir que «la alineación no la tengo decidida, debo calcular bien cómo utilizar a los jugadores y no sabemos si están para jugar los 90 minutos. Por lo que ahora debo ordenar las cosas y tomar decisiones al respecto».

Pellegrini: «Nos medimos dos rivales que privilegiamos la parte creativa»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, conoce a la perfección al Villarreal. A aquel al que dirigió temporadas atrás y al que este domingo se enfrenta. Es un club en el que hizo historia y donde dejó muy buenos recuerdos, pero ahora se juega tres puntos contra un rival «directo» y para el que solo tuvo elogios. «Afrontamos un partido contra un rival directo por estar la próxima temporada en Europa como es el Villarreal. Estamos inmersos en la lucha por un puesto de Champions League y, pese a los ocho puntos que nos separan en la clasificación, mientras las matemáticas alcancen no hay golpes definitivos».

El Villarreal es, para Pellegrini, «un rival muy importante, de Champions, con uno de los presupuestos más altos» y que se ha reforzado incluso en el mercado invernal, por lo que ha ganado músculo de cara a la segunda vuelta, si bien aseguró que su equipo no tiene «ningún temor para tratar de ganarles, sabiendo que es un partido difícil».

Sobre cuál podría ser la clave del encuentro de esta tarde en el Benito Villamarín, el técnico chileno avanzó que será «muy importante tener la posesión», pero no de una manera anodina, sino que «tiene que ser agresiva y que produzca daños», al medirse «dos equipos que privilegian la parte creativa» del juego.