Peñíscola y Bisontes, en busca de puntos y buenas sensaciones en la jornada 22 en Segunda

El Servigroup Peñíscola Globeenergy estrena febrero recibiendo al Barça B en el primero de los seis partidos que el equipo de la población del Papa Luna ha de disputar a lo largo del mes recién estrenado (18.00 horas). Con una dinámica irregular en los últimos partidos (dos derrotas y una victoria) los jugadores del conjunto peñiscolano pretenden sumar un nuevo triunfo para comenzar con buen pie este tramo de la competición que se presenta fundamental para las aspiraciones del equipo, con muchos puntos en juego entre los partidos que disputará en fin de semana y entre semana (se han de recuperar partidos que fueron aplazados por el covid).

Recuperar sensaciones y el ritmo de juego es fundamental para este mes tan importante. El técnico del Peñíscola, Santi Valladares, ya avisó tras el último partido que el equipo no está tan bien y que hay que seguir trabajando para mejorar: «No tenemos el ritmo con el que acabamos la primera vuelta. Tenemos que cogerlo cuanto antes porque tenemos que seguir estando arriba».

Valladares no podrá contar con su máximo goleador, Paniagua, que ha de cumplir partido de sanción tras ser expulsado en el partido contra el Betis. Además, Luciano Gauna puede ser otro que se quede fuera de la lista de convocados al arrastrar problemas físicos en las últimas semanas, mientras que el portero Mati Starna continúa concentrado con la selección argentina disputando la Copa América.

El rival para la tarde de este sábado en el Municipal del Baix Maestrat es el Barça B, un equipo lleno de jóvenes talentos que pretenden hacerlo lo mejor posible para tener oportunidades en el primer equipo o para llegar lo antes posible a la Primera División. De hecho, el filial del Barcelona está realizando una buena temporada y es séptimo, y a pesar de no poder ascender su objetivo es el de quedar lo más arriba posible. Así, no es de extrañar que sus jugadores traten de llevarse los tres puntos en cada encuentro que disputen y en el de esta tarde en Peñíscola no se espera menos.

El Bisontes, contra el Atlético Benavente a domicilio

El duro correctivo que sufrió ante el líder de Segunda División, el Noia Portus Apostoli (2-9), han de servir al Bisontes Castellón como un punto de inflexión. El equipo de la capital de la Plana tuvo un esperanzador inicio de temporada y se colocó en zona de promoción pero, a medida que han ido transcurriendo las jornadas, los resultados no le han acompañado y ahora el plantel que dirige José Escrich se encuentra a tres puntos de la zona noble pero a solo dos de los puestos de descenso. Y eso que hay equipos que tienen varios partidos todavía pendientes.

Uno de ellos es el rival de esta tarde de los castellonenses, el Atlético Benavente, al que el Bisontes se enfrenta en La Rosaleda de Zamora a partir de las 19.00 horas. Los zamoranos llegan a la cita con dos partidos por disputar y con solo dos puntos menos que los de la capital de la Plana (que tienen también con uno pendiente), por lo que el encuentro se presenta de lo más competido ya que ambos tienen el firme propósito de sumar de tres para alejarse de los puestos de descenso y recuperar las buenas sensaciones.

Cabe recordar que en el encuentro de la primera vuelta, el Atlético Benavente se hizo con el triunfo en el Ciutat de Castelló al imponerse por 2-4 al Bisontes, que buscará esta tarde su particular revancha en Zamora.