El TAU Castelló, al asalto de la casa de un campeón de la NBA

El TAU Castelló afronta este domingo (18.00 horas), con permiso del doble enfrentamiento con el Movistar Estudiantes, el encuentro más esperado de toda la temporada. El Bàsquet Girona ha pasado de ser, tal vez, el equipo más mediático de la LEB Oro, a raíz de la incorporación, como jugador, de Marc Gasol, auténtica álma mater de este club que ha decidido proseguir su carrera después de una exitosa trayectoria en la NBA. No obstante, el pívot, que todavía no se había incorporado a la plantilla en este mismo enfrentamiento de la primera vuelta (disputado en el Ciutat de Castelló), es duda para este compromiso en Fontajau.

El 20 de enero, en el encuentro en Lleida, los problemas musculares en el gemelo derecho obligaron a Marc Gasol a disputar menos de cuatro minutos. Después, se ha perdido los dos siguientes compromisos. El Girona espera que esté frente a los azulejeros en un encuentro clave, ya que con un balance de 6-10, roza el descenso. Todo lo contrario que los hombres de Toni Ten, cuartos con 10-7, merced a tres victorias seguidas.

Ganador del anillo en 2019

Con su equipo, el ex del Barcelona, Memphis Grizzlies, Toronto Raptors (ganó el anillo en 2019) o Los Angeles Lakers presenta unas estadísticas de escándalo, pese a la inactividad previa: es el segundo como máximo anotador de la competición con cerca de 19 puntos de media, captura la friolera de 12,75 rebotes (el mejor en este apartado) y también es líder en valoración (32), por no hablar del 61% en tiros de dos o el 57% en triples. Y eso que apenas si ha podido disputar cinco encuentros.

«Marc Gasol es el mejor jugador de la historia que ha pasado por la LEB Oro» TONI TEN - Entrenador del TAU Castelló

Lo que piensa Toni Ten

«Ha dado notoriedad y visibilidad a la competición, un subidón que debemos saber aprovechar», certifica Ten. «Allá donde juega, los pabellones están llenos», señala. «Es el mejor jugador de la historia que ha pasado por la LEB Oro», subraya el técnico del TAU, que espera que Marc «juegue cuanto más mejor». «Con él -manifiesta el ondense-, el Girona es un favorito a los puestos de arriba, un equipo casi invencible», corrobora.