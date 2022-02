El Villarreal CF dijo no tener miedo al Betis. ¡Y cómo lo demostró en el Benito Villamarín! El Submarino le echó ganas y aguante al rival más en forma de LaLiga y, gracias a un cabezazo de Pau Torres y un golazo de Étienne Capoue, sumó tres importantes puntos que le dan un impulso hacia Europa (0-2).

Unai Emery había sido muy hermético en la previa y evitó dar cualquier pista que pudiera favorecer a su rival. Por eso, cuando se dio a conocer su once, se entendió cuál había sido la jugada del técnico del Submarino. El preparador vasco recuperó a cinco jugadores con los que no pudo contar en la jornada anterior y apostó por un once muy reconocible, como él mismo había pedido. Con Rulli en portería; Foyth, Albiol, Pau y Pedraza en defensa; Capoue y Parejo en el centro del campo, con Chukwueze y Alberto Moreno en bandas; y en punta de ataque, Gerard Moreno y Paco Alcácer. Así, el preparador del Submarino quería sorprender a un Betis que llegaba como un tiro al encuentro.

El Betis estaba en una nube

En el top-3 y clasificado para las semifinales de la Copa del Rey, el equipo de Manuel Pellegrini era el rival a batir y Emery puso toda la carne en el asador de inicio. Sin embargo, no arrancó demasiado bien el conjunto villarrealense, quien estuvo en los compases iniciales a merced de un rival que tenía el control del esférico y que pronto encerró al Submarino en su área y empezó a bombardear la meta amarilla.

Primeros avisos

En una de esas, Dani Parejo sacó un fuerte lanzamiento de Héctor Bellerín en el primer aviso de los verdiblancos e, instantes después, era Rulli con los puños el que enviaba a córner un chut envenenado de Miranda.

Esas dos jugadas sirvieron para despejar y centrar a los jugadores del Villarreal, quienes a partir de ese momento se encontraban mejor ubicados sobre el terreno de juego y empezaron a acercarse a la portería andaluza. Probaron a balón parado con un lanzamiento de Parejo tras una falta cometida sobre Pedraza cuando encaraba la portería del Betis y luego con una acción de Chukwueze que acabó en otro saque de esquina que quedó en nada.

Cambio de Gerard Moreno

El encuentro se había equilibrado considerablemente y se veía mucho mejor al Submarino que al comienzo. Pero entonces llegó el jarro de agua fría en forma de lesión de Gerard Moreno. El delantero catalán pedía el cambio a los 35 minutos, era sustituido por Manu Trigueros y el equipo quedaba en cierto modo en shock.

Pero dicen que ante las adversidades hay que pensar en las nuevas oportunidades... y esa llegó apenas seis minutos después con un gol de cabeza de Pau en un balón colgado por Alberto Moreno. El Villarreal hacía lo más difícil antes del descanso y daba un toque al Betis para afrontar con algo más de confianza el segundo tiempo.

Gol anulado a Chukwueze y penalti no pitado

Tal fue el impulso que dio ese gol, que la segunda parte arrancó con un gol de Chukwueze anulado por un más que ajustado fuera de juego. Una acción muy aplaudida por la hinchada bética, que apretaba como nunca y que protestó a más no poder cuando el colegiado González Fuertes se desdecía de un penalti de Aurier señalado en un primer momento y que el VAR corrigió al no ser mano.

A partir de ahí, el partido se tornó en un toma y daca; pudieron llegar goles a favor de cualquiera de los dos rivales. El ambiente se enrareció. El Betis criticaba cualquier decisión y el Villarreal seguía a lo suyo, tratando de que todo eso no le afectara. Y no le afectó ni un ápice porque su fortaleza mental encontró premio con un golazo de Capoue que permitía dar un golpe de autoridad al Villarreal en su pelea por Europa.

Esta vez sí y Emery le ganó la partida al ingeniero Pellegrini.

Ficha técnica

Betis: Rui Silva, Bellerín, Bartra, Pezzella, Juan Miranda; Fekir, Guido Rodríguez, Canales, Guardado; Juanmi y William José.

Técnico: Manuel Pellegrini.

Cambios: Borja Iglesias por William José (min. 59), Rodri por Guardado (min. 59), Ruibal por Juanmi (min. 84) y Tello por Fekir (min. 87).

Villarreal: Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Pau, Pedraza; Capoue, Parejo; Chukwueze, Alberto Moreno, Gerard Moreno; y Alcácer.

Técnico: Unai Emery.

Cambios: Trigueros por Gerard Moreno (min. 35), Danjuma por Alcácer (min. 63), Aurier por Foyth (min. 63), Yeremy Pino por Chulwueze (min. 77) y Lo Celso por Alberto Moreno (min. 77).

Goles: 0-1. Min. 41: Pau, de cabeza. 0-2. Min. 83: Capoue, de fuerte lanzamiento.

Árbitro: González Fuertes (asturiano).

Tarjetas: Canales y Borja Iglesias (Betis); y Chukwueze, Alberto Moreno y Capoue (Villarreal).

Estadio: Benito Villamarín, ante 44.870 espectadores.