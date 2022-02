El boxeador amateur de Godella H. G. N., que fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Castelló el pasado viernes durante un combate, continúa en la UCI con «pronóstico muy grave», según fuentes del centro hospitalario. El púgil del Club Boxeo Moncada, que participaba en una velada disputada en el pabellón Ciutat de Castelló, cayó desplomado sobre el ring durante su combate --el segundo de la tarde-- y rápidamente atendido por los servicios sanitarios que se encontraban en las instalaciones castellonenses.

Desde la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana su presidente, Leopoldo Bonías --que estaba presente en la competición--, explicó que se trató de «un lance del combate» y que el púgil tenía la licencia federativa en regla, había pasado el pertinente reconocimiento médico y tenía el seguro médico en vigor. Sin embargo, otras fuentes consultadas por Mediterráneo aseguraron que el boxeador valenciano, de 24 años y que competía en la categoría de 63,5 kilogramos, presentaba una patología previa que pudo complicar su situación durante el combate. Una enfermedad que los reconocimientos médicos que se les practican a los boxeadores antes de iniciar cada temporada no se detectaría y que en la Federación no tendrían constancia.

La competición

El combate en el que participaba H. G. N. formaba parte de una competición de boxeo olímpico, en la que había programados un total de 20, entre categoría masculina y femenina. En ella tomaban parte representantes de distintos clubs de la provincia de Castellón como Fitness One de Benicarló, Mancebo de Vila-real, CB Vila-real, La Unión de Castellón, Domadores de Castellón o Equality de Castellón, entre otros, así como de varias entidades de la provincia de Valencia, como el Club Boxeo Moncada, al que pertenece H. G. N. y que llegó a la competición de la Plana junto a su entrenador y otro compañero.

Desde la Federación Autonómica de Boxeo se insiste en que todo estaba en regla y que cuando se producen lances de este tipo son «accidentes» ya que se trata de un deporte en el que se vela por la seguridad de los deportistas y en el que no se producen muertes desde hace más de 40 años ya que, "si algún boxeador no está bien, no sale a competir".