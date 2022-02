Así están los grupos del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón

En una jornada de lo más deportiva, los favoritos del Campeonato Provincial de Veteranos de Castellón arrasaron. En el primer grupo, el Betxí se dio un festín de goles a costa del Moró Temprado19, al igual que Como Antes ante Fomento Zincats Molina. Además, Moncofa y l'Alcora también golearon a sus rivales, Hermantrans y Villarreal, respectivamente. En el segundo grupo, el empate del líder Torreblanca en el feudo de Els Ibarsos aprieta la clasificación ya que el Benicàssim no falló y, aunque esta semana descansa, tiene un mejor calendario a priori.

Y en el tercer grupo el Vall d’Uixó puede ser campeón en esta jornada si pincha el Rafalafena. De no hacerlo lo sería en la siguiente. En la lucha por la segunda plaza que da lugar al ascenso el Cabanes mantiene sus opciones pese a haber pinchado esta semana y Huracán es el tercero en discordia ya que sigue ganando con solvencia.

Primer grupo

Tres victorias locales, una forastera y un empate. En el municipal de Moncofa, el equipo local resolvió con nota ante un rival como es Hermantrans que no suele regalar nada a nadie y que le ha complicado la tarde a más de uno. En esta ocasión volvió a competir como es debido, pero enfrente tuvo a un Moncofa que no va a entregar el campeonato hasta el pitido final. Buen partido de ambos, pero ganó Moncofa por 4-2. En el municipal de Betxí, el líder resolvió pronto contra Moró Temprado 19 y no tuvo piedad de llenarles el saco (9-0). Otro partido de los que terminó en goleada fue el que se celebró en el Miquel Soler entre Como Antes y Fomento Zincats Molina (8-3); en la Ciudad Deportiva Pamesa, L’Alcora Asitec se llevó los puntos ante un irregular BR AXA Villarreal que esta temporada no ha competido como en ellos es habitual (0-3). Y el único empate de la jornada se dio en el Chencho E entre el CD Castellón y el San Pedro, que parece que están recuperando efectivos (2-2). Rodeo Fore-ut descansó.

Segundo grupo

Dos victorias locales, una forastera y dos empates. En La Cosa, el Onda apretó desde el principio y resolvió con autoridad ante Les Palmes de Castelló (4-1) y asciende a la tercera plaza. Más complicado lo tuvo el Vall d’Alba que ganó por la mínima al PC BOX Bañohogar --que jugó un buen partido (1-0)--. La única victoria forastera se dio en el Palmar de Borriol, en donde el Benicàssim en un disputado encuentro se llevo tres puntos importantísimos de cara a las primeras plazas al imponerse por (2-3). El partido contó con el excelente arbitraje de Torrecilla Cervigón. Y se dieron dos empates de dos de los favoritos por las primeras plazas, al Torreblanca y al Burriana. Parece como si el mal de altura les haya aparecido de repente ya que el 1-1 de ambos ante els Ibarsos y el Alcalá Bar Gales así lo demuestra. Pizzeria L’Etrusco no jugó.

Tercer grupo

Tres victorias locales y dos forasteras. En el Miquel Soler se vio un partidazo entre Les Barraques y San Lorenzo, un toma y daca entre dos equipos que fueron a los suyo sin apenas ninguna protesta. Comenzó marcando Les Barraques y pudo lograr dos goles más que impidió José Luis Ferrer (portero del San Lorenzo) con dos estiradas que levantaron aplausos y que fue el acicate para venirse arriba San Lorenzo y lograr el empate a finales del primer tiempo. En la reanudación San Lorenzo pisó el acelerador y logró el 1-2 gracias a un golazo de Álex Baena muy celebrado por todo el equipo, pero poco a poco Les Barraques sacó su oficio y David Castro y Adrián Planas lograron los dos goles que le dieron la victoria en los últimos 10 minutos. Buen Arbitraje de Santana Mora.

En el José Mangriñán, Vall d’Uixó y Cabanes dieron una tarde de buen fútbol y goles que resolvió el equipo vallero por su mejor definición (5-1). Más apretado fue el triunfo en el Chencho E de Acaip Mayser, que se impuso al Vila d’Onda Áridos Mijares por 3-1. En el Jesús Beire de Moró, Huracán --sabedor de lo que se jugaba-- goleó a domicilio al Moró Els Lluïsos (0-5) y el resultado le aúpa a la tercera plaza de la tabla. En jornada matinal en el Miquel Soler, Deportivo la Plana también le endosó una manita a Julieta Streetfood (1-5).