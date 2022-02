Tragedia en el boxeo en Castelló: "Es un deporte con riesgo, pero nunca piensas que alguien pueda morir"

Efrén Besalduch, el boxeador de 26 años que compitió contra Héctor González en el fatídico combate que acabó con la muerte de este último en Castelló, no tiene ánimo suficiente para hablar. Está consternado por el fallecimiento de su compañero, y es por ello que ha pedido a su entrenador, Johan Lluch, que sea quien hable de esta tragedia. “Esta siendo una situación difícil. Les mando mi más sincero pésame y muchos ánimos para su familia y amigos”, confirma el deportista amateur.

El entrenador de Efrén Besalduch, más sereno aunque también compungido por el fallecimiento, valora el suceso de la siguiente forma: “Este es un deporte de riesgo. En España hacía más de 40 años que no pasaba algo así, y el último boxeador que falleció lo hizo tras sufrir un accidente la ambulancia que le trasladaba al hospital”. Lluch, que fue de los primeros en atender al joven valenciano Héctor González tras el KO, recuerda así la fatídica velada: “Me acuerdo que antes de salir al ring Efrén me dijo que su rival pegaba muy fuerte porque le había escuchado calentar en el vestuario. Estaba perfectamente e incluso de caer al suelo nadie podía pensar que iba a acabar así. Como mucho un combate de estos puede acabar con un corte en una ceja”.

Incide Lluch en que “nunca crees que un hecho como estos te pueda pasar a ti”, al tiempo que remarca que “todo el mundo quiere ganar, pero nunca hay intención de lastimar a nadie. En todos los combates que he estado hasta ahora acaban en un abrazo entre los dos que han luchado”. Hay que recordar que el combate en el que perdió la vida Héctor era amateur, por lo que ni él ni Efrén recibieron ningún tipo de remuneración económica por disputarlos: “Más bien nos cuesta dinero. Desde el material a los entrenamientos o los desplazamientos”.

Recuerda el técnico del boxeador de Benicarló Efrén Besalduch que su pupilo “paró cuando lo dijo el árbitro. Era el primer asalto y cuando se vio que Héctor pudo haberse lastimado se detuvo el combate”. Añade Johan Lluch que el boxeo “es un deporte muy noble” y subraya los sacrificios de los púgiles en su carrera: “Efrén ni fuma, ni bebe. Cuando sale, sus amigos comen hamburguesa o patatas fritas y él se cuida mucho. Entrena todos los días porque le apasiona esto”. De hecho, el entrenador considera que el joven de 26 años aún puede dar el salto a profesionales: “Le veo con posibilidades”.

Consecuencias del deporte de élite

Al margen del accidente sufrido en Castelló que costó la vida de Héctor González, otro de los mantras que persiguen al boxeo está en los golpes que los deportistas reciben en la cabeza y las consecuencias que pueden derivar a largo plazo. Esto opina al respecto el entrenador del Club Boxeo Fitness One: “Todo el deporte profesional puede ser malo. Los futbolistas acaban con las piernas destrozadas, los tenistas con los hombros fatal… pero no es algo generalizado”.

De hecho, combates como los de Héctor y Efrén solo cuentan con tres asaltos de tres minutos para minimizar precisamente este tipo de problemas. Héctor por desgracia no pudo concluir el primero, pero se fue haciendo lo que más le gustaba hacer, boxear. “Por nuestra parte estamos muy apenados. Sus amigos y familiares, así como el Club Moncada, nos tienen siempre aquí para lo que necesiten”.