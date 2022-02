En la gala de los Goya salió a entregar un premio un actor de Castellón y yo le dije a mi hija: ‘Mira, ese es de Castellón’. Lo hice yo, que nací y crecí en Castellón, y seguro que lo hicieron todos los padres de la provincia, los que vivimos en la costa y los que viven en el interior. Los que somos de pueblos o ciudades pequeñas hacemos estas cosas, y nos tenéis que querer igual. Si sale en la tele uno de Castellón, paramos cualquier asunto que estemos tratando, decimos ‘mira, uno de Castellón’ y reanudamos tras la pausa nuestra actividad anterior. Días después, cuando vemos al tío de la tele por algún sitio de Castellón, casi siempre con gafas de sol, nos quedamos mirándolo un rato y cerramos el círculo diciendo: ‘Mira, ese salió en la televisión’.

Los que apenas ven fútbol se encuentran en la tele un partido del PSG, le dan con el codo al de al lado y dicen ‘mira, Messi’. Los tenemos que querer igual, también, seamos o no de Castellón. En el PSG juega Messi con un tal Mbappé. No sé si habéis oído hablar de él, os informo, porque se habla muy poco de ese chico misterioso llamado Mbappé. Desvelo aquí el secreto para que un día no muy lejano aquellos que apenas ven fútbol se lo encuentren en la tele y digan ‘mira, Mbappé’. No quiero precipitarme, pero me atrevo a apuntar que no lo hace nada mal ese tal Mbappé. Lo ficharía para el Castellón, incluso, aunque no sé si va a querer.

Análisis

Es evidente que esta columna necesita madurar. Ahora se va a dedicar al análisis futbolístico: es buen portero Courtois, yo ficharía a ese tal Mbappé, el Manchester City juega muy bien. Por fin material digno de la información deportiva. Cosas que no se podían saber.

Cuando vas con lo justo, la Champions League te plantea un dilema vital. En ese brete se halla hoy el Madrid, encarando en desventaja la vuelta de los octavos de final. El año pasado fue a por todo y anduvo muy cerca de algo, pero se quedó sin nada. Los que vivimos en ciudades pequeñas solemos pensar que acabaremos así, y que en el caso del cruce del Madrid no solo ganará el PSG, que también. Pensamos que además recaerá Benzema de su lesión, por forzar, se esfumará en consecuencia la Liga sin él, y Carvajal enfadará de paso a ese tal Mbappé, que renovará el contrato para jugar eternamente en el PSG. Me parece que no piensan tanto así en el Madrid: es otro nivel.

En Madrid ven a uno de Madrid en la tele y ni se inmutan. En Madrid a veces ven Castellón por la tele y dicen ‘mira, Alicante’. En Madrid ven por la calle a uno que sale en la tele y tan normal. Es lógico y natural. Quizá por eso les sale fluido lo de querer y ganar, tantas y tantas veces, fenomenal.

Sabiduría

Me parece que esta columna va a abandonar lo del análisis futbolístico. Por lo que sea no damos la talla. Ahora como mucho compartiremos reflexiones ajenas que nos parezcan novedosas e interesantes. Siempre se aprende algo de los que saben. Siempre conviene escuchar a las enciclopedias humanas del balompié. Leí que Xavi, después de vencer al Atlético, dijo que al Barça le vendría muy bien ganar dos o tres partidos seguidos. Sabias palabras del entrenador culé. Cosas que no se podían saber. Cosas que dicen los entrenadores y los tenemos que querer también.