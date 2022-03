La España de Roberto Bautista, con todo a favor frente a Rumanía en la Copa Davis

Roberto Bautista (15º del mundo), Pablo Carreño (16º) o Carlos Alcaraz (19º) frente a un equipo con jugadores fuera del top-200 del ránking mundial de tenis. España, todavía sin Rafa Nadal, lo tiene todo a su favor, incluido el público del club Puente Romano de Marbella (Málaga), para superar a Rumanía en la eliminatoria previa de la Copa Davis 2022 (se disputa este viernes y el sábado) y sellar su presencia en la fase final de septiembre, ya con los 12 ganadores de estas qualifiers. De no ser porque esta competición suele deparar grandes sorpresas, todo hace indicar que estamos ante un duelo ya decidido.

Rumanía tratará de dar un sorpresón mayúsculo frente a la Armada con un único representante entre los 600 primeros del ránking mundial: Marius Copil, que es 261º. Junto a él estarán Stefan Palosi (615º), Nicolae Frunza (617º) y Gabi Adrian Boitan (721º). El capitán del equipo, Gabriel Trifu, ha repescado para el dobles al ya retirado Horia Tecau (18º del mundo en esta especialidad).

Todo hace indicar que Sergi Bruguera apostará por el castellonense como número 1 del equipo y con el gijonés como número 2. Si España consigue cerrar este viernes con el 2-0, rematando la faena en el primer enfrentamiento del sábado con el dobles, entonces el capitán de España podría hacer debutar a Alcaraz o, incluso, al local Alejandro Davidovich (47º).

La última llamada

Rober fue baja por lesión en la fase final del 2021, disputada en noviembre en Madrid, donde España no pudo acceder a cuartos. El castellonense entrena desde el lunes con el resto del equipo, listo para volver a la tierra, superficie en la que no compite desde hace medio año. «Siempre saco un pelín más en este tipo de competiciones, me motivan; es un orgullo y un placer estar con el equipo».

Bautista considera «injusta» la expulsión de Rusia de la Copa Davis, a raíz de la invasión en Ucrania: «Lo que está pasando no está bien, pero no es justo que les afecte a ellos a la hora de jugar».