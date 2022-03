La crónica | Un sólido Castellón desdibuja y doblega a placer al Real Madrid Castilla (3-0)

El CD Castellón necesitaba un partido como el de hoy. Una victoria cómoda para recuperar las buenas sensaciones y recobrar la confianza de cara a los siguientes compromisos que se le presentan a los albinegros en esta recta final de la fase regular, en la que en juego están los puestos de promoción de ascenso. Y lo hizo ante un rival, el Real Madrid Castilla, del que se esperaba mucho y que, sin embargo, ofreció una pobre imagen en Castalia.

Quizás fue uno de los inicios más eléctricos que se recuerden en el feudo albinegro este curso. El conjunto orellut salió como un rayo, con una primera jugada de Koné cuando se cumplía el primer minuto de juego que dejó un centro de lujo a Cubillas pero el capitán dejó pasar el esférico pensando que había algún compañero mejor posicionado dentro del área y la jugada quedó en nada.

Instantes después era Pablo Hernández el que aprovechaba un robo de Borja Martínez para probar fortuna con un lanzamiento que se fue a las manos del meta Fuidias. Y, aunque poco acostumbra a subir por su banda, la tercera ocasión de los albinegros en los primeros once minutos fue de Javi Moyano pero fue bloqueada por el meta madridista.

Máxima intensidad

El Castellón no se andaba con chiquitas y aprovechaba la debilidad de los centrales del filial del laureado Raúl González y la falta de coordinación que mostraban en el centro del campo ante la presión de los orelluts para seguir apretando arriba. A esa retahíla de ocasiones se sumó también la de Dani Torres con una recuperación brillante en el centro del campo para asociarse con Pablo Hernández aunque Cubillas erraba en la última jugada.

Solo habían pasado 13 minutos y el baile era mayúsculo. No se había marcado aún ningún gol y Castalia era una fiesta. Así, alentados por los suyos como habían pedido una y otra vez desde el vestuario albinegro, empezó el festival de goles por parte de los de Escobar y en 38 minutos, el Castellón marcó tres goles que dejaron noqueado por completo al Real Madrid Castilla.

Dani Torres fue el encargado de abrir la lata en el minuto 14 tras ganarle la partida a Antonio Blanco y no fallar en el uno contra uno ante Fuidias. En el 26, Koné se marchaba de todos para plantarse en el área del equipo madrileño y le daba una asistencia de oro a Pablo Hernández para establecer el 2-0, con abrazo incluido a Escobar. Y, doce minutos después, el extremo castellonense y el de Costa de Marfil se intercambiaban los papeles para que el primero asistiera y el segundo marcara a placer.

El partido parecía sentenciado y la afición albinegra así lo entendía, ovacionando a sus jugadores al descanso tras un primer tiempo brillante en el que el Madrid Castilla tan solo lanzó una vez a la portería albinegra, la que tuvo Rafa Marín de cabeza en el minuto 40. Fue visto y no visto.

Poco o nada tenía que ver la actitud mostrada por el Castellón en comparación a otros choques anteriores. Y con esa misma actitud ganadora y con un primer lanzamiento de Salva Ruiz se inició la segunda parte. Eso sí, el rapapolvo de Raúl a los suyos hizo que estos salieran a dominar, con un cambio de sistema --y un triple cambio inicial con Peter, Aranda y Álvaro por Santos, Dotos y Morante-- que buscaba limpiar su imagen y presionar mucho más arriba.

El Castellón, mientras tanto, seguía a la suya. Aunque el cansancio empezaba a hacer mella, los albinegros aguantaban. No había la misma frescura sobre el verde pero seguían llegando algunas ocasiones para ampliar el marcador. Hasta se pudo conseguir desde los once metros de no ser porque una clara mano dentro del área albinegra no fue castigada como penalti. Pero fue casi hasta una anécdota porque el 3-0 ya no se movería del marcador.