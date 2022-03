El entrenador amarillo Unai Emery analizó una derrota que supone un frenazo en sus aspiraciones por entrar en los puestos europeos: "Conseguimos desactivar la presión de Osasuna, en el segundo tiempo dominamos hasta el gol del Chimy. Eso les reforzó y ahí cambió el partido".

De este modo, Emery lamentó "no haber aprovechado alguna de sus llegadas y no echó nada en cara a sus jugadores tras el partido": "Han hecho su trabajo, han preparado el partido, hemos respetado mucho a Osasuna, pero al final es un choque que puedes ganar o perder. Nos han pillado al contraataque y el partido se ha puesto cuesta arriba", agregó.

Por su parte, explicó que "en un partido tan igualado la posible falta sobre Lo Celso que acabó en el gol del Osasuna pudo cambiar el signo del partido".

No obstante, reconoció que el rival también juega y destacó sus virtudes: "Tienen un sentido defensivo muy alto. Son capaces de hacerse fuertes junto a su público ante diferentes escenarios", afirmó valorando la gran la actuación del conjunto navarro.

Oportunidad perdida

El conjunto amarillo rompió una excelente dinámica y "desaprovechó una gran oportunidad para acercarse a los puestos europeos y meter presión a los equipos que ocupan dichas posiciones", según expresó Emery: "se perdió una oportunidad de las 38 que hay y te sitúan en el lugar que mereces", apuntó.

Así pues, insistió en la dificultad de ganar ante cualquier rival: "Tenemos un buen equipo, cuando sale lo mejor de cada uno hacemos unos partidos muy buenos, pero hay otros que nos cuesta más, en parte también porque el rival nos pone más oposición, como por ejemplo en el día de ayer".

No obstante, Emery ya pone el foco en el devenir y solo piensa en ganar el próximo partido de Liga ante el Celta de Vigo: "Hemos perdido una oportunidad pero todavía queda, tenemos que ganar el próximo partido en casa. Tenemos una competencia muy dura en los puestos europeos".

Respecto a la falta de mordiente en la segunda parte, Emery aseguró tuvieron opciones para adelantarse en el marcador: "Venimos de tres goles de Danjuma y cuatro de Yeremy Pino. Hemos tenido una de Alberto Moreno al principio, una de Yeremy Pino que ha detenido Sergio Herrera y gol anulado de Estupiñán. Hemos hecho cosas bien pero luego hay que encontrar la meta rival".

Apoyo a Alberto Moreno

El técnico valoró la lesión de Alberto: "Lo he visto salir preocupado y he sentido que quizás era una lesión importante. Es parte del fútbol, la primera exploración hablaba de que tiene los indicios de una lesión de rodilla que esperemos que no se confirme", dijo. De hecho, señaló que "su cambio descolocó a su equipo justo antes del gol".

Por último, añadió que Alberto "es un tipo muy querido y que estaremos cerca de él": "Perdemos el factor humano y el futbolístico. Estaba volviendo a disfrutar, después de su paso por Inglaterra y la lesión de la pasada temporada".