Los veteranos de Castellón también juegan por Ucrania

Estamos rodeados de ¡locura! Es difícil poder imaginar el drama por el que está atravesando la población de Ucrania y lo complicado que puede ser hacer frente a las consecuencias inmediatas, a corto plazo y de futuro. Y, mientras tanto, lo vemos distante y en nuestros ratos de ocio jugamos al fútbol, pero la triste realidad se impone, obligándonos a reflexionar y a no olvidarnos de que tenemos unos valores y una obligación moral de condenar las guerras y sus consecuencias y, por qué no, ayudar, según nuestras posibilidades.

Desde la Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos (APFV) se expresan públicamente sus condolencias y tristeza por la muerte de tantos inocentes, condenando firmemente la violencia brutal de esta guerra que debería detenerse inmediatamente. Y como sociedad altruista la castellonense, sin ánimo de lucro, la junta directiva y el Comité de Competición, en reunión extraordinaria, acordó adquirir y entregar material médico de primeros auxilios a las instituciones castellonenses que han coordinado la recepción segura de los mismos a los ucranianos necesitados de estos medicamentos.

Dicha asociación afirma sentirse «orgullosa de su legado de paz y concordia que emana de la APFV, y de la labor solidaria de nuestras actuaciones».

La crónica de la jornada

El Torreblanca, en el grupo 2º del Campeonato Provincial de Veteranos (el único que todavía no tiene campeón), sumó un punto que puede valerle el ascenso en su mano a mano con los veteranos del Benicasim.

En el Perpetuo Socorro, el Benicasim, que estaba obligado a ganar, goleó al PC Box Bañohogar por 0-4, triunfo gracias al cual si los benicenses logran ganar esta semana que viene, se llevarán una de las dos plazas de ascenso.

En el Municipal de Torreblanca había mucho en juego; no en vano, los rojiblancos recibían al Burriana, tercer clasificado, el equipo que más puntos ha conseguido como visitante y uno de los que tenía claras opciones para conseguir el ascenso de haber ganado... pero no, esta vez no pudo ser y el empate (0-0), sin ser bueno para ambos, satisface al Torreblanca, que ascenderá la próxima semana si logra un punto, pues con 44 está uno por encima del Benicasim y, además, mantiene los seis puntos de ventaja con los celestes, terceros con 38.

Holgada victoria del Pizzería L’Etrusco ante el Les Palmes de Castelló (1-3). En La Cosa, un fenomenal Borriol-Magnanimus obtuvo su tercera victoria a domicilio, esta vez ante un Onda que ha ido de más a menos (2-3). La sorpresa de la jornada se dio en Els Ibarsos, donde el Vall d’Alba se llevó los puntos en un gran partido (1-2).

En cuanto al grupo 1º, la victoria del Como Antes ante el Moncofa deja la segunda plaza en el aire. Grupo en el que se dio una goleada a domicilio, la de Hermantrans en el Jesús Beire de Moró, al que superó con autoridad (2-5); y cuatro resultados muy apretados, con dos victorias por la mínima, las del Villarreal ante el San Pedro (1-2) y la importantísima del Como Antes ante el Moncofa con la segunda plaza en juego, que esta temporada tiene mérito; y dos empates, entre el Castellón y el Betxí, y el del Rodeo Fore-Ut, que arrancó un punto de El Saltador ante L’Alcora-Asitec.

Tres victorias locales y dos forasteras y con muchos goles. Destacar las goleadas del Vall d’Uixó ante el Moró Els Lluïsos (8-1), la del Cabanes ante Les Barraques (5-0) y los siete tantos que se vieron en el campo del Polígono-Rafalafena, donde el conjunto local venció a un San Lorenzo respondón (5-2).