Adiós a Postin, el gran capitán del Burriana

Una grave lesión ha acelerado la retirada de uno de los grandes capitanes del fútbol provincial de Castellón en la última década: se trata del burrianense Agustín Barrachina, conocido como Postin. El defensa central de 37 años tenía decidido colgar las botas a la conclusión esta temporada, pero una grave lesión de rodilla ha provocado que se precipite su adiós al fútbol, que tanto le ha dado y al que tanto ha ofrecido.

Hablar de Postin, es hacerlo es uno de los nombres propios de la última década en el Burriana y, por extensión del fútbol en la provincia de Castellón. Bajo el ejemplo de su hermano Raúl Barrachina, empezó jugando en el Puerto de Burriana hace más de tres décadas para posteriormente recalar en el CD Burriana (eso sí, con un par de paréntesis en el Consbur y el Alcalà). Tras este breve periplo se hizo con un puesto en el primer equipo de la entidad celeste, con la que rozó el ascenso a Tercera División en 2011, cuando un gol en el descuento le dejó sin el éxito en Requena, pero pudo desquitarse un año después en El Collao, ante el Alcoyano B, para ser pieza clave en el regreso a la categoría nacional, seis años después.

Dos años en Tercera División

En Tercera División fue un fijo con Fernando Campos en el banquillo, a pesar de no poder conseguir una permanencia que parecía en la mano y que, finalmente, en una negativa dinámica en la recta final, no fue posible. Pero Postin continuó compitiendo en Tercera al fichar por el CD Castellón. No obstante, fue una campaña complicada en el club de la capital de la Plana, más pendiente de lo institucional que de lo deportivo.

Tras su paso por el Estadio Castalia, el defensa volvió al San Fernando para afianzar su leyenda con la zamarra celeste, la que lució con orgullo desde el primer día, cuando apenas era un juvenil, hasta estas últimas campañas con la jerarquía que le ofrecía el brazalete de capitán y el respeto de todo el mundo futbolístico. Un total de 15 temporadas defendiendo la elástica del Burriana en más de 500 partidos dan para mucho, entre otras cosas para disputar hasta cuatro promociones de ascenso más.

Más sinsabores deportivos

En 2015, después de superar al Canals cayó frente al Rayo Ibense. Un año después eliminaron al La Nucía, pero un gol del burrianense Iván Fandos en la prórroga dio el ascenso al Almazora en el José Manuel Pesudo. Tres años tuvieron que pasar para volver a pelear por un ascenso que, de nuevo, se escapó en dos años consecutivos; el primero en 2019, al ceder en la primera ronda frente al Ribarroja; y el segundo en 2020, en el que después de dejar en la cuneta al Muro, los penaltis apartaron del ascenso a Postin y a su Burriana en un duelo fratricida frente al Benicarló, en un play-off kafkiano disputado en Alberic y sin público por la situación pandémica.

Despedida emotiva

Para el capitán del Burriana no es un momento fácil. «Todas las despedidas siempre vienen cargadas de una profunda tristeza. Y esta no va a ser menos; esta es, quizás, algo injusta por como ha venido». «Tenía claro que este tenía que ser el último año, así lo decidí y fiel a mis principios así iba a ser», añade. «La sensación que he tenido cada vez que he saltado al verde con el 4 marcado en la espalda y ese escudo tatuado en el corazón. Muchos partidos y kilómetros recorridos solo por lucirte de la mejor forma; por mi club, mis compañeros y por esos incansables aficionados que siempre han estado presentes», concluye Postin.