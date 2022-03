Decepción, frustración y tristeza son las tres palabras que utilizó Unai Emery para describir su estado de ánimo después de la derrota del Villarreal ante el Cádiz que supone un frenazo en las aspiraciones de ocupar una plaza europea la próxima temporada.

El técnico de Hondarribia se mostró contrariado por la irregularidad de los suyos en este tipo de encuentros: "LaLiga son 38 jornadas; la Champions nos está dando muchas alegrías pero el peaje es la barrera que no rompemos", insistiendo en que "equipos como el Atlético de Madrid, Barcelona o Sevilla tienen un punto más que nosotros y la experiencia me dice que es la barrera más difícil de romper en estas situaciones".

Unos pinchazos que están penalizando al Submarino, como bien reconoce Emery: "En la primera vuelta dejamos puntos ante Cádiz y Osasuna; son partidos que tendríamos que recuperar, pero no lo hemos merecido. No lo hicimos en Elche, ni Pamplona ni hoy. Pero sí que lo estamos haciendo en casa y Champions", dijo el técnico vasco.

Frustrado

El técnico del Villarreal señaló que el resultado fue "justo y que el gol llegó en el último minuto pero que podía haber llegado antes". "Me entristece y me frustra, pero hoy habrá que pensar en el Levante y luego en el Bayern, pero el objetivo de Europa es vía Liga", insistió Emery sobre sus opciones.

Respecto al encuentro, Emery explicó «que la primera parte tuvimos el control pero no generamos y sí concedimos dos ocasiones claras», por ello apuntó que la segunda parte realizó cambios para intentar hacer más daño en ataque: "Hemos abierto a Danjuma a la izquierda, más Gerard y Samu hemos perdido control ganando hacia arriba, pero tampoco hemos generado", profundizó. Y, además, Emery valoró el gran partido del Cádiz: "A nivel de duelos, de correr, de defender, estaban un punto por encima del nuestro. No es porque no quisiéramos, pero ellos desde la necesidad lo han encontrado. Me ha recordado el partido de Pamplona".

Asimismo, realizó una comparación respecto al partido de Turín: "Cuando somos caballo ganador tenemos que imponernos. Para ellos el empate era bueno y ganar era el premio gordo; han ganado porque han hecho un gran partido, han competido muy bien. Igual que nosotros lo hicimos ante la Juventus", indicó.

El lastre del inicio

El primer tramo del Villarreal en LaLiga no fue el esperado y el propio Emery reconoció que les está penalizando: "Creo que el equipo está en una situación bastante buena en estos últimos tres meses, pero en los tres primeros meses dejamos mucho. Ese es el principal déficit".

Por último, confesó que "su principal reto es conseguir ser más regular en LaLiga". "Soy autocrítico cuando las soluciones no salen, como profesional quiero ganar y me frustran las derrotas", concluyó el técnico amarillo.