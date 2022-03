Joan Laporta: "La guerra de Ucrania nos obliga a repensar el Espai Barça"

-¿Quería volver a ser presidente para vivir noches como la de Madrid?

-Sí, tenía ganas de vivir momentos como los de Bernabéu con el 0-4. No solo por los goles, sino por cómo ganamos, que es lo que más me gustó. Me recordó muchísimo al 2-6 y los grandes partidos contra el Madrid: el 0-5 de 1974, el 5-0 en el Camp Nou, el 2-6 y este 0-4, que fue una exhibición.

-¿Qué le dijo a Xavi?

-Le di las gracias. Lo está haciendo muy bien. Nos ha permitido a los culés revivir momentos históricos y de máxima alegría. Hizo jugar al equipo con nuestro estilo genuino, sin renunciar a las esencias, de esa manera que nos hace grandes.

-¿Diría que tardó tres meses en incorporar a Xavi?

-Sería un análisis simple. Las circunstancias del momento eran unas y luego ha habido otras que han marcado el contexto. Si lo hubiéramos hecho antes quién sabe si habríamos ido mejor y en el mercado de invierno habríamos incorporados estos jugadores. Vamos por el buen camino, sin poder decir que está todo hecho.

-Calificó el 2-6 como un título. ¿El 0-4 es un título, un titulín…?

-El título ha de ser la Liga. Tenemos que creer en poder ganarla. Llegamos al último tramo muy fuertes, con una motivación y una mentalidad muy grandes y un estilo muy nuestro en el que todo el mundo se siente a gusto. Vamos con una mentalidad muy Johan. Tenemos que apretar para ganarla. Un objetivo era devolver la alegría al barcelonismo y se está logrando.

-¿Se han replanteado tras este resultado la política de fichajes?

-La herencia no era buena. Ni económica ni deportiva, con pocos recursos y una normativa llena de dificultades. El director deportivo [Mateu Alemany] lo ha hecho muy bien. La filosofía es potenciar el equipo, que sea más fuerte, maduro y eficiente. Estamos fijando niveles salariales y quienes se incorporen tendrán que adaptarse a ellos. Queremos un Barça sostenible y equilibrado, que el equipo sea la estrella. Hacer equipos dependiendo de jugadores no es el objetivo.

-¿No habrá un fichaje mediático?

-Los jugadores se hacen mediáticos cuando vienen al Barça.

-¿Y no hace falta una estrella?

-Ya tenemos grandes delanteros. No crearemos situaciones que vayan en detrimento del equipo. Los jugadores que tengan aspiraciones y quieran ser una referencia, que vengan al Barça, con las reglas del Barça. Por delante estará siempre la institución y nadie nos hará cambiar esta filosofía.

-No entrará en una subasta por Haaland, pues.

-No haremos una operación que perjudique aún más la economía del Barça. Hasta el 2023 no estará saneada. Y aunque estuviera saneada, no haríamos según qué operaciones por un criterio deportivo y moral, diría. Lanzaríamos un mensaje equivocado. Sería una equivocación. Es evidente que hemos tenido jugadores con talento y virtuosos, pero lo primero es el equipo.

-¿Está en camino de convertirse el Barça atractivo por su fútbol y no por el dinero?

-No queremos inflaccionar el mercado de una manera absurda como se hizo en el pasado. No pondremos en riesgo a la institución. Volvemos a tener esa vis atractiva que posee el Barça.

-¿Más ahora que en septiembre?

-Sí, porque estamos consolidando un proyecto del que la gente dice: “Estos lo vuelven a hacer”.

-L''Équipe ha publicado que estarían interesados en Mbappé.

-Estamos acostumbrados al show bussiness. Son libres de publicar lo que deseen. Tenemos una línea marcada. No comentaremos noticias que encarecerían precios.

-Podría encarecerlo…

-Sería muy retorcido. Es una estrategia, hay gente que lo practica. Forma parte del negocio.

-¿Dice que está todo planificado en los fichajes que harán?

-Más o menos determinado. Puede variar en función de las bajas. Incorporaremos cuatro jugadores como mínimo. Reforzaremos posiciones de la defensa, la media y la delantera.

-¿Cuánto dinero se invertirá en fichajes?

-Esto va ligado a la economía del club, Tenemos tres palancas que hay que activar antes del 30 de junio para seguir el plan estratégico. Hay potencial económico para fichar. No ficharemos por fichar.

-¿Le incomoda que salgan nombres?

-Es una prueba de que el Barça está vivo en el mercado y es una referencia. No me incomoda. Es la prueba de que jugadores de renombre tienen al Barça en su órbita.

-¿Ni tampoco mientras negocia las renovaciones de Gavi y Araujo?

-Dentro de nuestros niveles salariales, hay un marco en el que se negocia. Va bien. Queremos que se queden y ellos quieren quedarse. El que no desee estar, no habrá problema tampoco.

-¿Puede ser que los que están entro ganen menos que los de fuera?

-No. Todos estarán en base a unos parámetros que todo el mundo entiende. En el vestuario se sabe todo y se entiende: si uno ha hecho esto, si uno ha es internacional… son cosas que se reconocen. Como espero que se adaptan a la bases salariales que les corresponden…

-En el Barça ha habido estrellas y líderes: Ronaldinho, Messi... ¿Cambia el planteamiento?

-El liderazgo de este equipo saldrá de forma natural.

-Pero las marcas siempre pedían al mismo.

-Las marcas, en el fondo, lo que quieren es al Barça. Si quieren una figura mediática ya la crearán ellas. Nosotros construimos equipos, equipo que sean maduros y nos traigan títulos y alegría. Tenemos un equipo apasionante para las marcas: es joven, ilusiona, la gente flipa con el talento de nuestros jugadores, con Xavi que es el líder.

-¿Xavi es la estrella ahora?

-Es quien ostenta el liderazgo. Sabe de esto porque ha pertenecido a los mejores de la historia del Barça, y eso es un grado. La prueba es cómo jugó el Barça en el Bernabéu, haciendo un rondo, una exhibición. Me recuerda a los grandes entrenadores que he tenido. Estos jugadores aún son jóvenes, los veteranos están acogiendo a los nuevos y las incorporaciones se han adaptado rápidamente.

-¿El acuerdo con Spotify certifica entonces que comercialmente no hace falta una superestrella?

-La institución está por encima de todos nosotros. Spotify entra en el Barça con un equipo en construcción, un proyecto que genera expectativas pero aún no consolidado. Ha tenido en cuenta nuestra historia, que somos una institución que participa en muchos ámbitos en la sociedad, que tiene una fundación que firma con Acnur para ayudar a los refugiados, que promueve la igualdad de género, con un equipo femenino que es la admiración del mundo, que tiene un departamento de sostenibilidad, uno de inclusión, diversidad e igualdad…

-¿Por qué no se dan las cifras?

-Hay una cláusula de confidencialidad que es una imposición de Spotify. Siempre he actuado con transparencia y la transparencia me permite decir que el contrato mejora mucho el que tenemos ahora. Spotify es una empresa conocida mundialmente, casi todos la llevamos en el móvil y cotiza en bolsa, Nos pide no darlas para evitar reacciones en su política de empresa: Recomendamos este contrato por la imagen que nos da y por ser bueno económicamente. Está pendiente de ser ratificado por los socios. Lo dicen nuestros estatutos y estamos a gusto con que sea así. Explicamos todo lo que podemos explicar. Es el mejor del mercado en esponsorización de la camiseta y en los naming rights del estadio.

-Está pidiendo de alguna manera un acto de fe. No, no, no. Acto de fe sería: ‘firmad aquí en blanco’. Yo estoy explicando que estamos con Spotify, que se sabe qué es, y lo único que no puedo explicar es lo que me gustaría que es la parte económica. Yo entiendo que los socios digan: ‘oye, que quiero saber de cuánto es?’. Yo no tengo ningún problema en decirlo, pero estamos bajo un compromiso de confidencialidad, y por favor no lo digas porque se puede romper el contrato. Pero el acuerdo es muy bueno, con cuatro meses de negociaciones intensas, con una empresa como Spotify.

-¿El Laporta socio qué diría si el presidente Bartomeu o el presidente Rosell presentaran un acuerdo de patrocinio sin revelar las cantidades? Bartomeu no es Laporta. Y Laporta no es Bartomeu. Cada uno tiene su credibilidad y aquí si me lo hubiesen explicado… A ver, Spotify ya me daría buena sensación. Mucho más que Qatar Foundation y Qatar Airways. Cuando anunciaron Rakuten, pensé: ‘no está mal, suena bien’. Spotify lo vería bien solo por el hecho de la marca. Me lo tendrían que explicar como yo intento hacerlo y espero que se entienda.

-¿Tampoco puede decirse los años de duración de Spotify Camp Nou?El contenido del contrato pide también confidencialidad en esto. Estamos intentando que Spotify nos deje explicar más de este contrato. Nosotros nos debemos a nuestros socios. Y ellos nos dicen que si hay filtraciones nos puede perjudicar en nuestro plan estratégico. El tiempo, el dinero… No les interesa. Por eso quiero debatirlo con los socios y que me escuchen. Todo esto, al cabo de un año, en los resultados de cada compañía, ya lo sabremos.

-¿Pueden firmar ahora con el fondo de inversión CVC? Han cambiado el formato inicial, que para nosotros solo era deuda y ahora lo podemos considerar… Pero hay una serie de condiciones que debemos aclarar y discutir. Hay dos fondos más que están interesados en la pignoración del 10% de los derechos televisivos por menos años, que hace que sean operaciones interesantes. Luego están lo de Barça Studios, que es la venta del 49% por la que tenemos ya autorización de la asamblea y luego estamos recibiendo ofertas para comprar el 49% de BLM, que es el merchandising. Son propuestas importantes. Aquí no tenemos acuerdo de confidencialidad, de modo que lo podríamos explicar.

-¿Se harán las tres? Yo creo que se podrían hacer dos.

-¿De forma inminente alguna? Aún estamos negociando. Inminente sería mañana o semana que viene. No. Tiene que estar perfeccionada y con el dinero en el banco para darse por cerrada. Iría bien que entrase en este ejercicio, antes del 30 de junio, así podemos seguir con este presupuesto tan ambicioso que nos fijamos de pasar de 487 millones de pérdidas a 5 de beneficio. Y reducir la deuda.

-¿La caída en Champions ha hecho mucho daño? Nos queda la Europa League, ¿eh? Lo que ha impactado es que no hemos tenido una temporada normal en cuanto a asistencia. El horizonte es que a partir de la temporada 23-24 seremos un club saneado. Sufriremos aún un poco en la 22-23.

-¿Cuando comenzarán las obras en Montjuic? Lo estamos hablando con el Ayuntamiento pero ahora tenemos un debate interno que es el impacto de la guerra de Ucrania en el Espai Barça. Nos encontramos que los materiales han subido un 25%, los tipos de interés está previsto que también suban, debemos conversar con Goldman Sachs, que son los que han trabajado con los inversores para financiar el Espai Barça por 1.500 millones. Esto de alguna manera nos obliga a repensar todo ello. No podemos olvidar que hay una guerra y que tiene un impacto económico importante. Y la institución está por delante de todo.

-O sea, que puede subir sustancialmente el presupuesto del Espai Barça. Depende de lo que sea, lo reestructuraremos. Lo estamos valorando. Tenemos las licencias, tenemos el calendario de las obras, pero si esto dura mucho, deberemos reconducirlo.

-¿Podría demorarse el inicio de las obras de nuevo pues? No me hagan decir cosas que aun no están evaluadas con la suficiente profundidad para tomar decisiones. La autorización de financiación es de máximos, y tenemos margen. Pero hemos de hacerlo bien porque podemos encontrarnos con una castaña.. El impacto es duro. No solo el material. Sube todo.

-¿Cómo gestiona ejercer de presidente y de director general? Trabajando. Y cuanto más trabajas más suerte tienes. Y más resultados obtienes. Y más te realizas. Lo haréo al menos hasta el 30 de junio. Me gusta el cambio de organigrama de club, con una organización transversal, que da más permeabilidad entre todos los departamentos. Nos sentimos cómodos. Estamos convencidos que es lo que había que hacer. Al fin y al cabo, somos los directivos los que nos jugamos nuestro prestigio y nuestro patrimonio. Y por tanto, en momentos de crisis, hay que llevarlo con gente de confianza, que trabaje bien, que tenga conocimiento y cerrar filas. De puertas adentro, pocas alegrías y mucha faena. De puertas afueras repartimos alegrías gracias a Xavi y los jugadores.

-¿Esto es lo que quiso decir con convertir el Barça en una gran empresa familiar?

- Exactamente esto. Es el que quería decir, y pensé que el símil era una empresa familiar que está en un momento de crisis, y hemos de cerrar filas. Y trabajar mucho. Sentimos mucho agradecimiento a los que han estado trabajando hasta ahora. La responsabilidad es nuestra y el riesgo lo asumimos nosotros.

-¿Le dedica más horas que en anterior etapa al club?

-Si, sí, ha sido un año muy intenso. Espero que en este último tramo podamos ganar la Liga, pero la prioridad sigue siendo revertir la situación económica.