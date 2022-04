Kylian Mbappé sigue haciéndose de rogar cuando se refiere a su futuro. El jugador del PSG fue uno de los protagonistas ante el Lorient con un doblete y tres asistencias, pero seguramente se hable más de lo que dijo tras el encuentro que de su nuevo recital.

Mbappé habló ante los medios de comunicación y dejó claro que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su renovación con el conjunto parisino: "Todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos".

El francés siguió sembrando dudas. "Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda", afirmó.

Mbappé finalizó dejando las puertas abiertas a una posible renovación con su actual club: "¿Hay posibilidades entonces de que se quede en el PSG?", le preguntaron. "Sí, por supuesto...", dijo.

Estas declaraciones dejan aún más dudas sobre dónde jugará Mbappé la próxima temporada. Muchos dan por hecho que Kylian ya ha firmado un acuerdo con el conjunto blanco, pero sus últimas palabras dan mucho que pensar.