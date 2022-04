El Servigroup Peñíscola Globeenergy FS consiguió una nueva victoria ante el Full Energy Zaragoza, tras un buen partido en el que superó a su rival con un contundente 5-1.

Arrancó bien el partido para los de Santi Valladares, que en el minuto siete se adelantaron gracias a un gol de Elías. Aunque no duraría mucho la alegría local, pues tan solo cinco minutos más tarde, tras un córner, Alberto Inés puso las tablas en el marcador. Pero no se dejo sorprender el Peñíscola y dos minutos después, con un golazo de Pani, recuperó la ventaja local. A partir del tanto que suponía el 2-1, el equipo de Santi Valladares no dio opciones a su rival y no se dejó sorprender. Al filo del descanso, Pani se apuntó su segundo tanto transformando un doble penalti para ampliar la ventaja sobre los aragoneses.

La segunda parte empezó con un nuevo gol de los locales. Esta vez fue Rahali, que a los ocho minutos de salir de los vestuarios perforó la portería visitante. Con el Zaragoza volcado al ataque, Agustín Plaza puso el definitivo 5-1 en el marcador ante un gran rival, que está en la pelea por los puestos de play-off con 45 puntos, a uno del quinto.

Con este triunfo el Peñíscola sigue segundo a la estela del Noia Portus Apostoli, líder y campeón matemático de la categoría. Los de Santi Valladares buscan sellar cuanto antes el segundo puesto y centrarse en los 'play-off' de ascenso. La próxima jornada se enfrentarán al UMA Antequera, máximo rival por la segunda posición. Los malagueños son terceros a tan solo dos puntos del Peñíscola, por lo que el encuentro adquiere máxima relevancia.