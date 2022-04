Conoce la historia de una joven gimnasta de les Coves que deja el deporte de élite

Noa Ros Esteller (Coves de Vinromà, 28 de octubre del 2002) era una de las gimnastas provinciales con mayor proyección a nivel nacional e internacional. Desde que Marta Linares se retirara han sido numerosas las gimnastas que han intentado abrirse paso en el panorama nacional y la deportista covarxina era una de las que mayor futuro prometía.

Campeona de España en 2019, formó parte del equipo nacional desde 2016, representando al combinado español en el Campeonato de Europa júnior individual, en el Mundial sénior, dos ocasiones en la Copa del Mundo y en numerosos Grand Brix en países como Brno, Kiev, Moscú o Marbella.

Sin embargo, su trayectoria se ha visto truncada de forma prematura por una lesión. Noa Ros, que el próximo mes de octubre cumplirá los 20 años, se ha visto obligada a retirarse debido a una radiculopatía que hace que su pierna izquierda "no funcione como debería", por lo que hace «inviable» seguir entrenando y compitiendo como le gustaría.

"Desgraciadamente, el pasado 1 de abril se me diagnosticó una radiculopatía. De manera que, continuar entrenando y compitiendo resulta inviable debido al grado de evolución de la lesión y a la gravedad de las consecuencias de la misma. Desafortunadamente, me veo obligada a finalizar mi carrera deportiva e iniciar una larga recuperación", explica la joven gimnasta.

Esta lesión se refiere a la pérdida o disminución de la función sensitiva, o motora, de una raíz nerviosa que impide la correcta movilidad de la pierna y le ha sido diagnosticada a través de una electromiografía --un procedimiento de diagnóstico para evaluar la salud de los músculos y las células nerviosas-- que proporcionó el diagnóstico final. "Es muy difícil plasmar todo lo que siento en un simple texto".

"Durante los últimos años, las lesiones me han apartado de los tapices en numerosas ocasiones. Siempre pensé que se trataba de obstáculos aislados que me permitían desarrollar esa paciencia que tanto necesitaba incorporar en mi vida y comencé a reflexionar sobre todo lo que me había ocurrido después de la última lesión", confesó la campeona de España, quien optó por buscar el motivo que le llevaba a tanto sufrimiento y acabó encontrándolo. Lamentablemente, la joven no podrá continuar su carrera como gimnasta pero su nombre quedará en la historia del deporte.