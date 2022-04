Nada tienen que ver los ‘playoffs’ con la temporada regular. El Bayern se encargó de recordárselo al Barça y también a la afición del Palau, que pareció no pareció tomárselo muy en serio el aviso de Jasikevicius y no acabó de llenar la cancha azulgrana. El cuadro alemán compitió durante muchos minutos en un partido muy físico, en el que prevalieron las defensas, y demostró que el camino a la ‘final four’ de Belgrado no entiende de favoritismos y será duro y empinado.

El partidazo de Brandon Davies (19 puntos, , 5 rebotes, 24 de valoración), bien respaldado por Mirotic y Exum (12 puntos cada uno) y Laprovittola(11) abrieron el camino del triunfo y del primer punto en la eliminatoria. “No hay tiempo para celebrar. Hay otro partido este jueves que hay que preparar”, djjo Davies, alejado de cualquier euforia. “Tenemos que jugar nuestro mejor baloncesto para ganar. Tenemos que mantener nuestra concentración, porque , el bajón de concentración en el tercer cuarto, ellos lo aprovecharon para volver. Esa es la característica de este equipo”, añadió el técnico Jasikevicius. El Bayern jugó muy sólido durante muchos minutos y su primer cuarto fue modélico. Sometió al cuadro catalán a través de su defensa y después mostró un enorme acierto cada vez que miró a canasta, especialmente con sus triples (11 de 27), con un Lucic muy inspirado. El Barça se encontró bloqueado durante muchos minutos ante la táctica de Trinchieri de colapsar la zona. OH @daanteee 😳



That one there was a violation 🔥 ⚠️ #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lvSRKmKzNH — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 19 de abril de 2022 Aparición de Laprovittola Sin balones interiores, a los azulgranas les costó un mundo sumar en ataque. Los encontró a través de la lucha y el corazón de Brandon Davies, un titán en la pelea por cada balón, y del carácter de Exum. Gracias a ellos, el parcial inicial en contra no fue tan dañino como se temía (20-22) y el Barça supo recuperar la compostura. Lo hizo el equipo de Jasikevicius a través de la defensa, cerrando líneas, forzando pérdidas en el cuadro alemán, y también de mostrar un mejor criterio en ataque, y la consecuencia fue un parcial de 23-11 en el periodo, con el que los azulgranas le dieron la vuelta al guion al descanso (43-33). Laprovittola, con ocho puntos en ese periodo, fue un factor diferencial en ataque. Pero todo el equipo se sintió mucho más cómodo, partiendo del control del rebote y cuidando mucho más las pérdidas de balón. Un rival que no se rinde El despertar de Hilliard en ataque (lesionado en el tramo final y duda para el jueves) pareció reanimar al Bayern en la reanudación. Los equipos de Trinchieri no suelen bajar los brazos y en el Palau quedó constancia. El Barça intentó romper el encuentro con las acciones interiores de Davies, con algún detalle de Mirotic, pese a que la estrella azulgrana no llegó a encontrarse cómodo en ningún momento, y también con los fogonazos de Exum y Jokubaitis. Las ventajas para los azulgranas llegaron, por momentos, a los 14 puntos (67-53, m. 33). Pero aun así el cuadro alemán encontró el camino para volver a estrechar el marcador en el último periodo, cuando el público del Palau ya empezaba a celebrar el triunfo. Los triples de Hunter y Lucic fueron un último arreón del equipo alemán (69-62) que puso algo de incertidumbre al pulso, antes de que el Barça tuviera la suficiente cabeza fría para cerrar el encuentro.