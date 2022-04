Cataluña se sentará el lunes en la decisiva reunión del COE

Los múltiples encontronazos que han tenido Cataluña y Aragón en los últimos meses confluirán en su batalla definitiva el próximo lunes en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid, donde está fijada la cumbre a cuatro para tratar de desatascar las negociaciones sobre la candidatura olímpica conjunta. Una vez confirmada la presencia de la Generalitat, se entiende que la reunión puede ser definitiva, hasta tal punto que si no hay una aproximación entre las partes el proyecto conjunto podría consumirse definitivamente.

Tres partes miran hacia Aragón, del que esperan que no mantenga la actitud anunciada repetidamente por su presidente. Pero Javier Lambán insiste en que se mantendrá "inflexible" en las peticiones para que la distribución de las pruebas sea equilibrada como se acordó desde el primer día.

"Vamos a tratar de convencer a la Generalitat de Cataluña, al COE y al Gobierno de España de que el Pirineo aragonés y sus estaciones son tan competitivos para el deporte de la nieve como las estaciones catalanas", sostiene Lambán, que reitera que "desde un sentido de estricta justicia y equidad, no hay ninguna razón para mantener una candidatura como la que el COE ha defendido hasta ahora", porque es manifiestamente "desigual e injusta".

Queda claro, no obstante, que la etapa de los técnicos ha quedado atrás y entra la parte política. Es decir, estarán sobre la mesa otras cuestiones que hasta ahora no se han discutido, como el nombre de la candidatura o la organización de las ceremonias de apertura y clausura. Por ahí, bien se sabe, Aragón aceptaría 'Barcelona-Zaragoza' o 'Pirineos' a secas, pero nunca 'Barcelona-Pirineus', que es como en Cataluña se denomina a la candidatura.

Las visiones en este aspecto son tan distantes que, si bien Cataluña y el COE dicen que no es tan importante el nombre, en Aragón se considera "fundamental".

En el plano técnico, además, Lambán dijo este mismo martes en Madrid que no puede aceptar "por dignidad" el proyecto validado por el COE, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Generalitat, que celebraron el 1 de abril una reunión que fue entendida en la DGA como un "desafío" al escenificar una foto con la silla vacía de Aragón, que días antes había avisado de que no estaba de acuerdo con el proyecto y no acudiría a la cita.

El jefe del Ejecutivo entiende que Aragón ha actuado "con lealtad a España y al COE" y que el acuerdo que pretenden hacer ver como equilibrado "es un insulto a la inteligencia". Lo expuso fácilmente en cifras: Aragón tiene 6 estaciones de esquí y 283 kilómetros de superficie para la práctica de esquí alpino; Cataluña cuenta con 6 estaciones y 145 kilómetros en La Molina y Masella, respectivamente. Pese a que Aragón tiene las mismas estaciones y más kilómetros, solo acogería dos pruebas en Candanchú, mientras que los vecinos se apuntan cinco estaciones y nueve pruebas.

En definitiva, Aragón espera que el COE y Cataluña atiendan a razones. No lo parece una vez escuchadas sus últimas declaraciones. Desde el Govern repiten que no se van a mover ni un milímetro de lo que ellos consideran que quedó acordado tras la última reunión de la comisión técnica, y Alejandro Blanco ha afirmado que el reparto es equilibrado, aunque en su caso la lectura es diferente. Deja el esquí, el alma de los Juegos de invierno, a un lado para encontrar otros números posibles en el prorrateo: 6 disciplinas y 54 pruebas frente a 5 y 42.

Por ahora es imposible imaginar un acuerdo entre las partes. Todas tendrán que ceder en conversaciones antes de la cita del lunes en Madrid. Si no es así, el mismo día 25 de abril puede quedar enterrado el proyecto olímpico.