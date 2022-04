La Copa-Memorial Juan Carda de los veteranos de Castellón arranca con una notable igualdad

Inicio de la 49ª edición del Torneo de Copa-Memorial Juan Carda de Fútbol de Veteranos de Castellón. Todos los partidos se jugaron en Castelló salvo uno, que fue en el Olímpic de Onda. La jornada, si bien hubo dos goleadas, estuvo muy igualada, con tres empates y cuatro victorias por la mínima. El hecho que se tengan que enfrentar conjuntos de la zona alta del segundo grupo de liga, con equipos del primero tanto en el A como en el B, añade un aliciente más para ver si están en condiciones de enfrentarse con las escuadras más potentes; y lo mismo sucede con los grupos C y D.

Grupo A

El Betxí mostró su potencial rematador y goleó al Burriana, que se vio superado por el actual campeón, que sacó a relucir su pegada (1-5). L’Alcora-Asitec hizo lo propio con el Torreblanca (0-3). Como Antes y Hermantrans-Cantera Armelles protagonizaron el auténtico partido de la jornada, en un duelo de ir y venir en el que Emir Zacarías volvió a demostrar su calidad sobre todo en el lanzamiento de libres directos: así, el 2-2 dejó contentos a todos.

Grupo B

En el Chencho E, empate del Ibarsos-Rosildos ante un Rodeo Fore-Ut que aunque dominó, sus oponentes demostraron que cuando se juega con fe, todo es posible: el 1-1 hizo justicia. El mismo campo deparó otro gran encuentro, entre el BR AXA Seguros-Vila-real y el San Pedro-La Marjaleria, que se llevaron los graueros por un apretado 0-1. Mientras, en la Ciudad Deportiva Facsa, el Fomento-Zincats Molina se llevó el choque ante el Benicàssim; el flamante campeón del segundo grupo evidenció que puede tutear a algunos adversarios del primer grupo la temporada que viene. Duelo también igualado y con goles: 3-2 para los de Pepe Gómez.

Grupo C

En jornada matinal en el Miquel Soler, el Vall d’Alba recibió al recién ascendido Huracán Vijusa-Nexta que cosechó un resultado para tener en cuenta, pues ganar por 2-4 a un equipo de la parte media de la tabla del segundo grupo ya es indicativo de lo que puede hacer la temporada que viene. En el Perpetuo Socorro, el Julieta Street Food se quedó helado y poco pudo hacer ante el más experimentado Borriol (1-3). Allí también Les Barraques, un equipo que siempre juega igual no importa el rival que tenga delante, goleó a un irregular Cabanes, que no tuvo su tarde (3-0). Justo empate del PC Box Bañohogar y el Acaip-Mayser (2-2), en un duelo de ida y vuelta entre dos escuadras con un potencial muy igualado que pusieron empeño en ganar pero no pudo ninguna de los dos.

Grupo D

En la jornada matinal en el Miquel Soler, el Vall d’Uxó ha vuelto a demostrar que va en serio en todos los partidos y goleó a Moró-Els Lluïsos, que poco pudo hacer (1-7): cuando te enfrentas a un oponente sobre el papel muy superior, hay que ir con todo. Buen triunfo del Rafalafena ante el Alcalà-Bar Gales, otro conjunto del grupo superior; el partido, sin duda, le habrá venido bien a los castellonenses para probarse y convencerse de que tienen plantilla para aspirar a cotas más altas (3-0). En el Olímpic de Onda, el Deportivo la Plana se llevó los tres puntos ante el Vila d’Onda, en un duelo muy entretenido jugado entre dos equipos que se conocen bien y que pasaron una buena tarde: 2-4 para los de Félix Calvo. Y en el Parque Mérida, el feudo del San Lorenzo, Les Palmes de Castelló conquistó el triunfo al derrotar por 2-3 al otro equipo capitalino.

Además, el Pizzería L’Etrusco en el grupo A y el Moncofa en el grupo B descansaron en el arranque del Torneo de Copa-Memorial Juan Carda, que ha comenzado prometiendo igual de espectáculo que el campeonato liguero.