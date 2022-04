Sergio García Dols ha completado los entrenamientos cronometrados del gran premio de Portugal en la sexta posición en una sesión accidentada en la que se ha ido al suelo en tres ocasiones. El piloto castellonense ha tenido problemas con el freno motor de su moto durante la sesión cronometrada y no ha podido salvar esas tres caídas que le han impedido optar a pelear por la pole.

El conductor de Valresa GASGAS Aspar Team se ha sentido cómodo sobre su GASGAS, una moto con la que este año ha ganado una carrera, ha subido al podio en otra y ha conseguido una pole. Por la mañana, además, había sido primero en condiciones similares, justo por delante de su compañero de equipo Izan Guevara.

Estas han sido las declaraciones del piloto Burriana tras finalizar la prueba: "Me he sentido a gusto, esta mañana he ido de menos a más y he terminado primero en la tanda, que ha sido muy complicada y con muchas caídas. En el cronometrado hemos tenido un problema con el freno motor y me he caído tres veces. Aun así, me sentía a gusto y hubiera podido luchar por la pole, pero son cosas que pasan y hemos salvado los muebles", explicó.