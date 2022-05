El entrenador del Villarreal, Unai Emery, mostró su ambición e inconformismo tras caer derrotado en las semifinales de la Liga de Campeones frente al Liverpool (2-3 y 2-5 en el global) aunque aseguró que está "orgulloso" de sus jugadores y de haber estado en la "excelencia" durante 45 minutos.

"Lo habíamos hablado y planificado porque nuestra perspectiva más optimista -después de lo que pasó en Liverpool- era que necesitábamos algo más. Queríamos apretar arriba y lo hemos hecho en el primer tiempo de una manera excepcional. El gol, las ocasiones, la polémica del penalti. El primer tiempo fue esperanzador", analizó Emery.

Además, el técnico del 'Submarino Amarillo' destacó la importancia que tuvo la lesión sufrida por Gerard Moreno, que jugó 'tocado' la segunda mitad. "Ha tenido sensaciones de su última lesión y era difícil mantenerle por la intensidad de los esprints, pero a su vez nos seguía dando cosas interesantes", comentó.

"Es verdad que hemos perdido fuerza y necesitábamos recuperarnos, tener un poco más el balón y ser capaces de estar fuertes defensivamente. Pero el gol de ellos nos ha exigido ser mentalmente fuertes y con sus cambios nos quedamos sin esa capacidad de respuesta ante un rival como el Liverpool", añadió el vasco.

"Primero fue clave terminar con opciones allí porque nosotros no tuvimos opciones de ataque, pero hoy hemos dicho que 'no veníamos aquí de invitados'... pero al no estar Danjuma, no estar Gerard, que a nivel emocional con lo que él consigue en la zona última, lo hemos perdido prácticamente todo en el segundo tiempo. Nos ha costado encontrar recursos en ese sentido", destacó.

"¿Luis Díaz? Teníamos un trabajo bonito de Foyth, pero hay que repetir, repetir, repetir y no hemos podido responder hacer arriba. Ya con el 2-2 no hemos podido y también lo habíamos hablado. Me siento contento y orgulloso, pero queríamos más. Personalmente también tenía esa ilusión y ambición para dar otro paso. No va a ser así, pero seguiremos", indicó Emery.

Por último, el entrenador de Hondarriba aseguró que el "último paso" es "donde está la excelencia". "Hemos estado por momentos (en la excelencia), pero no lo hemos mantenido en 90 minutos. Está bien que la afición lo disfrute. Es un pueblo pequeño pero con mucho sentimiento de pertenencia. Este club tiene un proyecto consistente de la familia Roig", finalizó.