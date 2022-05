Aragón no pasa por el aro olímpico

A tenor de lo escuchado este jueves en las Cortes de Aragón y de las últimas advertencias llegadas desde el COE, que ha fechado en el 20 de mayo el último día para que haya un acuerdo entre la DGA y la Generalitat, se puede dar casi por hecho que los Juegos Olímpicos de invierno pasarán de largo otra vez por los Pirineos aragoneses.

Quedan 15 días exactos para que alguien entre en razón, o para que todos cedan un tanto en su postura por lo que se entiende que sería un bien extraordinario para la nieve de la cordillera fronteriza con Francia. No lo parece, más bien al contrario si se escucha al presidente aragonés, Javier Lambán: "La Generalitat tiene este proyecto como suyo y la realidad es que nunca nos ha aceptado salvo como comparsas. Y nosotros no vamos a rebajar nuestras exigencias aunque eso suponga una ruptura en la negociación. La pelota está en el tejado de los demás. Si no hay igualdad, no habrá Juegos".

Ha podido hablar mil veces Aragón del pie de igualdad desde que se abrió la posibilidad de esta candidatura en 2019. Nunca ha llegado, al menos para Lambán, que ha comparecido en el pleno de las Cortes para responder a los "desprecios reiterados y ataques continuados", según le citó el PP, cuya portavoz, Mar Vaquero, le ha insistido en su empeño de no recurrir a Pedro Sánchez para que zanjara el conflicto y en no defender la candidatura fuera de Aragón.

El presidente, que la ha acusado "de venir con ganas de trifulca como todos los días", ha asegurado que no es momento de emitir señales "equívocas" por "muy escépticos que seamos" porque hay que estar hasta el último minuto sentados a la mesa "para que no se nos reproche el fracaso de la candidatura".

También ha defendido a Sánchez al asegurar que no puede imponer su criterio, sino que son más bien Cataluña y Aragón "las que pueden bloquear el proyecto", por lo que el Gobierno de España "no tiene nada que hacer", ha dicho Lambán, que ha admitido varias veces las dificultades del momento: "Si no hay acuerdo no habrá Juegos".

"No sé cuándo vendrán los representantes del COI, ni siquiera si vendrán. No creo que les interese invertir su energía en una candidatura que no tiene acuerdo"

Lambán ha desplegado varias consideraciones para explicar el momento, empezando por recordar que Aragón no llamó a la puerta sino que fue "invitado por el presidente" y admitiendo que, por separado, "nunca tendremos unos Juegos", algo que parece bien lejano si se tiene en cuenta que Alejandro Blanco ya advirtió la semana pasada que había tenido que retrasar la visita de los miembros del COI a los Pirineos.

"No sé cuándo vendrán, ni siquiera si vendrán. No creo que les interese invertir su energía en una candidatura que no tiene acuerdo", ha señalado el presidente, que insiste en que su propósito es "levantarse el último de la mesa".

Vaquero le ha recordado que si el proyecto sale adelante "sería un milagro tal y como se ha gestionado, buscando culpables en Cataluña o en el COE pero nunca en el Gobierno propio o en el de Sánchez", a lo que Lambán ha respondido con un augur: "Si hay acuerdo, mirarán la candidatura, no les gustará y me echarán la culpa a mí. Si no la hay, coincidirán con Pere Aragonès y también me echarán la culpa a mí".

Entre los grupos, Álvaro Sanz (IU) ha hablado de "delirio olímpico" y ha criticado que se hable de muchas cosas "pero no de sostenibilidad", asunto en el que también han entrado CHA y Podemos. Joaquín Palacín ha esgrimido que estos "macroeventos olímpicos" suponen un gran gasto "y fuertes afecciones en el territorio, mientras Nacho Escartín ha dejado dos preguntas: "¿Cuántos de ustedes creen que la sostenibilidad es un valor olímpico? ¿Cuántos creen que se van a celebrar unos Juegos Olímpicos en Aragón?". Se ha respondido: "No estamos para despilfarrar".

Debate de poca utilidad

Jesús Guerrero (PAR) ha pedido unidad y unanimidad y José Luis Saz (Cs) le ha confesado a Lambán que van a apoyarle "sin reñirle" y le ha pedido "no fallar en la defensa de Aragón", antes de que el socialista Vicente Guillén cerrase el turno asegurando que el debate "no ha tenido ninguna utilidad" en este momento y que solo ha servido "para intentar desgastar a Pedro Sánchez y a Javier Lambán".

En su respuesta, el presidente ha sostenido que los Juegos serían "medioambientalmente sostenibles", que en Aragón hay apoyo social y político "suficiente" y que el problema no es que el COE no quiera una candidatura de igual a igual, sino que cree que es "igualitaria", lo cual es "aún peor".

Por último, Lambán ha repetido que la pelota está en el tejado del COE y de Cataluña después de que Aragón presentase una contrapropuesta "que está en sus manos aceptar". No parece que lo vayan a hacer escuchando a sus responsables en las últimas horas. Ya hay fecha límite, el reloj corre, los Juegos se escapan.