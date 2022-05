Rafa Nadal no podrá revalidar título en el Foro Itálico. Ganador hasta en diez ocasiones del Masters 1000 de Roma, el balear sucumbió frente a un Denis Shapovalov que sacó provecho de los problemas físicos del español (6-1, 5-7, 2-6). El maltrecho pie izquierdo del mancorí empezó a darle problemas en el segundo set y ahí todo ya fue cuesta abajo. Esta vez el canadiense sí supo jugarle, no como en los cuartos del Open de Australia, y se medirá en semifinales a Casper Ruud.

No hubo color en el primer set. Nadal aplastó a Shapovalov, incómodo en todo momento con su servicio y eso que es una de sus mejores armas. Prueba de ello fue los casi diez minutos que tardó en sacar adelante el primer juego con su saque. Ahí malogró tres opciones de break el balear pero no falló la primera que tuvo en el siguiente turno de servicio del canadiense. Salvó Rafa a renglón seguido la primera en su contra y asestó otra rotura fundamental para luego asignarse la manga por 6-1.

Un calco parecía ser la segunda, con otra batalla inicial en el servicio de Shapovalov. Esta vez duró once minutos y el final fue el mismo. No obstante, ahí algo cambió. Le pesó a Nadal no haber asestado un golpe a su rival y resurgió Denis, que logró robar el servicio de Nadal y confirmó el break para ponerse 0-3. La estadística de errores no forzados fue de 3-17 en contra suya en el primer set aunque se igualó en el segundo.

El pie dijo basta

La raza de Nadal no se negocia y el manacorí consiguió volver al ring y puso el 4-4 en el marcador. Pero algo no iba bien. Nadal empezó a gesticular con dolor en su pie izquierdo y dio síntomas de que no estaba al 100%. Salvó una bola de set con 4-5 en contra aunque no pudo hacer nada en la segunda con 5-6.

Shapovalov forzó un tercer parcial que no fue más que una agonía para Rafa. Y eso que empezó con una rotura a su favor. Fue extraño el inicio, con errores por ambos costados de la pista. No dio lugar a la sorpresa el canadiense. Hizo el contrabreak y tomó una ventaja con su saque que ya no soltaría. Enlazó entonces 14 puntos seguidos Denis, con un Nadal cada vez más cojo. Eso le situó con 2-5 a favor y 0-30 oliendo sangre con el servicio del balear.

Pero ni con esas es fácil cerrar un partido contra Nadal. Necesitó tres opciones el número 16 del mundo para sumar uno de los triunfos más importantes de su carrera.