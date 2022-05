Miguel Álvarez acudió a la sala de prensa con semblante más bien serio y a la primera pregunta lo dejó todo claro, bajo su punto de vista. "El segundo tiempo ha sido un descontrol porque ni jugadores ni entrenadores hemos estado finos", empezó diciendo. "Hemos cometido muchos errores en la segunda parte, donde hemos tenido muy poco balón", aseveró el experimentado entrenador jienense, que fue más allá y reconoció que era injusto el 0-2 al descanso. "Dije a mis jugadores que si tras el descanso salían Cubillas y César íbamos a sufrir, y así ha sido. No hemos dado el nivel. Algunos tienen un mal día y el equipo se resiente", dijo. "Hemos estado todos mal, tanto cuerpo técnico como jugadores", agregó.

"El Castellón, con el 3-2 no se ha encerrado. Se ha ido a por el 4-2. Nosotros hemos tenido la fortuna de hacer el empate cuando el tiempo ya estaba cumplido. Pero repito que el Castellón ha hecho mucho más hoy", dijo el entrenador del Villarreal B.

Sin lamentaciones

Miguel Álvarez ni se quejó del gol fantasma del 3-2 de Jorge Fernández. "No hablo de los árbitros. No sé si el balón ha entrado o no. Lo ha dado la línea. Cuando hay una decisión ya no hay vuelta atrás. Por mucho que te quejes, el árbitro no da marcha atrás", concluyó.