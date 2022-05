Tras la victoria del Burriana ante el Alqueries en esta última jornada, se confirmó su presencia en la promoción de ascenso a Tercera RFEF, dejando fuera al Soneja tras una bonita pelea por ocupar dicha plaza. Los del Alto Palancia también ganaron, pero el Burriana tenía que caer derrotado para que ese triunfo fuese válido, y eso no sucedió. Otra opción que tenía el Soneja era que el Ribarroja, del grupo II, no ganara su partido, para así estar entres los dos mejores terceros, pero los valencianos ganaron por 0-3. El Vall de Uxó quiso cerrar una temporada excelente regalando un triunfo a su afición, y así fue, superando por 2-0 al Vinaròs.

Este lunes 16 se celebrará en la sede de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana el sorteo de los cruces para este play-off de ascenso, que arrancará a las 17.00 horas.

Respecto a los posibles rivales, el Vall de Uxó puede enfrentarse en primera ronda a los segundos clasificados de sus grupos, como son Buñol (Grupo II), Castellonense (III), La Nucía B (IV) y Rayo Ibense (V). La eliminatoria sería de ida y vuelta, y la UDE, al ser campeón de grupo, jugaría la vuelta en el José Mangriñan.

Será la tercera vez en cinco temporadas que los valldeuxenses disputan el ‘play-off’, pero ya suman un total de 20 años sin jugar en Tercera División.

Por parte del Burriana, los rivales a batir en primera ronda podrían ser los mismos que para la UDE, pero añadiendo a Aldaia (Grupo III) y Gandía (IV), ambos campeones de sus respectivos grupos. En caso de enfrentarse a uno de estos dos equipos, disputaría la vuelta fuera de casa. Si se enfrenta al resto, que han acabado la temporada en su misma posición, se decidirá por sorteo.

Los celestes cayeron hace dos años en el partido definitivo por ascender ante el Benicarló. La afición aún tiene en mente su última estancia en Tercera, la cual fue hace nueve temporadas.

En caso de avanzar a la segunda y definitiva ronda, los partidos se disputarán en una sede que aún está por determinar. Las finales serán a partido único, por lo tanto, los seis equipos que queden en pie se jugarán todo a una carta para estar presentes en Tercera RFEF la próxima temporada.

En el descenso, Els Ibarsos ganó al Mare Nostrum, pero su presencia en Preferente aún no está asegurada, y no dependen de ellos mismos. Todo pasa por que el Atlético Saguntino, de Tercera RFEF, ascienda a Segunda RFEF en las finales que se disputarán en Las Rozas (Madrid). Esto se debe a que si el Saguntino no asciende, en Tercera RFEF habría 17 equipos, superando en uno el número que debe tener. Por lo tanto, se arrastraría al Jove Español a Preferente, que es el equipo que se encuentra justo por encima del descenso en Tercera RFEF, y este arrastraría a Els Ibarsos, que ha sido el mejor decimotercero de Preferente y ha “salvado” la categoría, pero a su vez es el peor equipo que queda en Preferente sin descender a Primera Regional.

MARCADORES J30

CD Burriana 1-0 Alqueries CF

CD L’Alcora 0-1 CD Soneja

CF Mare Nostrum 0-1 CD Els Ibarsos

Huracán Moncada 1-1 CD Roda B

CD Almazora 2-1 CF San Pedro

CD Cabanes 3-3 CD Onda

UD Vall de Uxó 2-0 Vinaròs CF

CD Benicarló 6-0 Almenara Atlètic