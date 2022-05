Carlos Sainz mantiene la esperanza de estar en la pelea por el título esta temporada, pero para unirse a la batalla que protagonizan a estas alturas Charles Leclerc y Max Verstappen necesita conseguir cuanto antes su primera victoria en la Fórmula 1. ¿Y qué mejor contexto que el que se encontrará este fin de semana en el GP de España?. El Circuit de Barcelona es casi su ‘segunda casa’, Carlos tendrá su propia grada de animación y Ferrari estrena en Montmeló su primer gran kit de mejoras aerodinámicas para intentar frenar el ‘sorpasso’ de Red Bull. Una oportunidad inmejorable.

Este jueves, Sainz ha que reconocido que está más cerca del nivel que busca con el nuevo Ferrari F1-75, uno de los monoplazas a los más le ha costado adaptarse. “Me ha pasado con otros coches en el pasado, aunque con este ya lo vi en pretemporada. Es difícil y los automatismos en carrera o en vuelta rápida no salen como esperas. Pero creo que las mejoras que han introducido para Barcelona me benefician, que vamos por buen camino, aunque hasta que me suba al coche este viernes no lo sabré con certeza”, ha explicado el piloto madrileño.

“Me falta un poquito, pero es un poquito que duele porque de momento no me ha permitido pelear delante. Y aún así, con todos los problemas, nos hemos quedado a un paso de conseguir alguna pole y hemos hecho tres podios”, ha apuntado Carlos, ya sin demasiado margen de error: “Hemos tenido dos ceros seguidos y eso te sitúa muy atrás en el campeonato. Pero sé que los demás también van a tener ceros y nosotros debemos evitar hacer más”.

Igualdad en Ferrari

Aunque Charles Leclerc lidera el Mundial con 51 puntos más que Sainz, que marcha quinto en la clasificación, el madrileño remarca que “no hay favoritismos ni jerarquías en el equipo. Estamos solo en el sexto gran premio y quedan 17 así que todo puede cambiar muy rápido”. Sainz, que selló su renovación hasta 2024, confía en que la atmósfera del Circuit y el apoyo incondicional de su afición sirvan como punto de inflexión. “Nadie tiene más ganas que yo por correr aquí y ojalá poder ofrecerle una victoria a la afición. Siempre he sido muy rápido en esta pista, siempre he logrado buenos resultados y espero que siga así. Tener a tanta gente animándote en las gradas se nota. Es una presión positiva, una motivación”, asegura Carlos, que admite que “venir por primera vez pilotando un coche ganador facilita las cosas, pero las ansias por correr en casa son las mismas de siempre”.