La Copa de los Veteranos de Castellón, ¡al rojo vivo!

Estaba claro que en la jornada sexta del Torneo de Copa de los Veteranos de Castellón, y dado lo apretado de la clasificación en los grupos A y D, cualquier resultado que se diera iba a tener consecuencias positivas o negativas. No en vano, hasta cuatro equipos en cada uno de los grupos tenían opciones.

En el grupo A, cuatro aspirantes para una plaza, donde, por mor de los resultados, se ha clasificado ya L’Alcora-Asitec, quedando la segunda plaza pendiente del resultado que obtengan el Betxí (se enfrenta al Como Antes), el Torreblanca (ante el Burriana) y el Hermantrans (contra el Pizzería L’Etrusco).

En el B parecía que estaba todo más fácil, puesto que las opciones se reducían a tres conjuntos y el Moncofa se las ganó quitándoselas al Fomento y el San Pedro las perdió con su derrota ante el Benicasim, con lo que tenemos lío a la vista, con cuatro equipos por la segunda plaza y cruces muy igualados.

Todo resuelto en el C, donde el Huracán Vijusa-Nexta y el Borriol-Magnanimvs hicieron sus deberes y se ganan el pase a semifinales.

En el Grupo D tenemos otro jaleo, puesto que el Rafalafena empató y sigue primero, pero todo está en el aire y dependerá de lo que haga en la última jornada, que se mide al Vall d’Uixó: el empate le vale a los de Castelló, mientras que a la UDE solo le sirve ganar. Y el Deportivo la Plana, que se enfrenta a Les Palmes de Castelló, es el que mejor lo tiene, puesto que se clasifica si vence, sea cual sea el resultado del anterior partido. Más difícil es la clasificación del Les Palmes: requiera de una carambola a dos bandas.

Grupo A

Vayamos grupo por grupo. En el A, con el Perpetuo Socorro como sede, tres victorias (dos goleadas) y un resultado ajustado. El Burriana le metió un 9-0 al Pizzería L’Etrusco, el Betxí ganó por 2-1 al Torreblanca, L’Alcora-Asitec derrotó por 0-4 al Como Antes en una tarde muy inspirada y el Hermantrans descansó.

Grupo B

Se saldó con tres victorias. En partido adelantado al viernes en el Miquel Soler, el Moncofa hizo valer su pegada derrotando al Fomento-Zincats Molina por 1-5. Ya el domingo, en el mismo campo, el Benicasim se enfrentó al San Pedro-La Marjaleria, al que en la primera parte ya ganaba por 4-0; en la reanudación, un gol más para cada equipo, con triunfo para los benicenses (5-1). En el Chencho A, el BR AXA Seguros-Vila-real se enfrentó al Rodeo Fore-Ut: los amarillos necesitaban ganar... y ganaron en un partido de buen fútbol (2-0). Els Ibarsos-Rosildos descansó.

Grupo C

Cuatro victorias con tres goleadas y un resultado ajustado en el grupo C. El PC BOX Bañohogar se llevó los tres puntos ante el Cabanes por incomparecencia de éste. El Huracán Vijusa-Nexta no encontró oposición en el Restaurante Les Barraques (6-1). En el Miquel Soler, el Vall d’Alba doblegó al Julieta Steetfood por (2-1), victoria con la que alcanza los 12 puntos, insuficientes, pues el Borriol ya los tiene y cuenta con el golaveraje a su favor. Éste, en el Chencho A, necesitaba ganar para no perder sus opciones, máxime cuando sabía del resultado del Vall d’Alba: a la postre, 1-4 sobre el Acaip-Mayser para meterse.

Grupo D

Por último, en el grupo D, dos victorias (Vall d’Uixó y Deportivo La Plana) y dos empates . En jornada matinal del Miquel Soler, el La Plana aprovechó el conocimiento de los marcadores y ganó al San Lorenzo por 2-1, con lo que consigue los 13 puntos que le dan muchas opciones en la última jornada. En el Miquel Soler, el Les Palmes de Castelló no pudo pasar del empate (1-1) contra un Alcalà-Bar Gales que, a pesar de no jugarse nada, demostró su profesionalidad y no regaló nada; el resultado es muy malo para el Les Palmes, que pierde su ventaja a efectos de poder clasificarse. También en el mismo escenario, el Vila d’Onda no pudo ante el potencial de Vall d’Uixó, que no podía permitirse otro tropiezo, pues le iba en ello la clasificación: 5-1 para la UDE... y a esperar la última jornada. El Rafalafena lo tenía todo en su mano para seguir adelante en la competición, pero no pudo pasar del empate (3-3) ante el Moró-Els Lluïsos: los del Polígono suman ya 14 puntos, pero están obligado a vencer en la última jornada. Tarde complicada para el colegiado Soriano Riera, que aguantó el tipo. Giner Pascual y Beroldo Canale estuvieron bien.