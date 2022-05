La última ‘embestida’ de las ‘Bisontas’ hacia el ascenso a Primera División

No está siendo un buen fin de temporada para el deporte de la provincia de Castellón, con tantos ascensos que se están escapando (en fútbol sala, por ejemplo el Servigroup Peñíscola Globeenergy no podrá volver a la élite a las primera de cambio). No obstante, el Bisontes Castellón Femenino (o Feme Castellón) lo tiene todo a favor, y hasta dos oportunidades, para subir a la Primera División (o la Primera RFEF Futsal Femenina).

El conjunto dirigido por Ángel Zurilla, hace unas semanas, ya consiguió amarrar el primer puesto de su grupo (el 2). Con todo, el sábado redondeó su excelente campaña regular (25 victorias en 30 jornadas, con solo una derrota) asegurándose el factor cancha, en el nuevo formato. Para ello, debía igualar el resultado de su rival en este play-off a partido único, el Gran Canaria Teldeportivo; de lo contrario, este mismo enfrentamiento se disputaría el sábado en el lejano territorio insular, pero las Bisontas vencieron al Eixample (1-2), en un duelo en el que tuvieron que remontar. Así que este sábado, a las 18.30 horas, 40 minutos separan a las castellonenses del ascenso, en un duelo programado en el complejo Chencho. Una segunda opción en la recámara Con todo, hay que recordar que, aun perdiendo, el Feme Castellón tendrá una segunda opción, al reengancharse con el que no haya ganado la otra eliminatoria entre campeones de grupo, así como con los ganadores de la ruta entre subcampeones de grupo (en ese caso, el Bisontes Castellón Femenino debería superar dos rondas para el tercer y último billete). Los números del rival El Gran Canaria Teldeportivo ha conseguido 72 puntos en 28 jornadas (las de Zurilla, 79 en 30 encuentros), con un balance de 23 victorias, tres empates y dos derrotas (eso sí, las insulares no pierden desde el mes de diciembre). Además, ha marcado 85 goles (116 las castellonenses y ha recibido 40 (uno menos que las Bisontas).