España recibe en Sevilla a Portugal en un encuentro cargado de caras conocidas en el equipo luso. Liderados por un Cristiano Ronaldo que a sus 37 años ya ha advertido que “me iré cuando yo decida que me tengo que ir”, los de Fernando Santos aterrizan en el Villamarín con jugadores como el atlético Joao Felix, los béticos Carvalho y Rui Silva o el valencianista Gonzalo Guedes. Enemigos íntimos.

El técnico asturiano no podrá contar con Thiago, que se irá a casa tras el choque con Portugal, en el que no participará al sufrir una lesión muscular en la final de Champions en París entre el Liverpool y el Real Madrid. Tampoco parece que vaya a disponer de muchos minutos en este choque el azulgrana Ansu Fati, que ha regresado a la selección después de meses de baja y está trabajando de forma individual y con la atención especial del seleccionador, quien prioriza su recuperación de cara al Mundial. En un equipo que llega con la pólvora mojada al final de temporada, y en el que no hay especialistas contrastados del gol, Luis Enrique considera que Ansu es un jugador insustituible cuando está en condiciones. Así que la responsabilidad goleadora correrá a cargo de Álvaro Morata, con Ferran Torres y Pablo Sarabia a sus costados. En España además de ver si Ansu finalmente tiene minutos, se echa en falta a Pedri, de baja por lesión. Quien regresa a la lista es el madridista Marco Asensio, que podría entrar en la tripleta de ataque en la segunda parte.

De cara a este partido el seleccionador español ha insistido obsesivamente en las sesiones de trabajo en Las Rozas en la presión. Los portugueses son un equipo de enorme talento de mediocampo hacia adelante, con jugadores de la talla de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota o el extremo del Milan Rafael Leao, que llegó con un golpe. Lucho ha hecho hincapié en la presión, especialmente tras pérdida. El asturiano ha insistido en esa agresividad para asfixiar a una Portugal con pegada arriba. Y ahí aparece un trivote que formarían Koke, Busquets y Gavi, aunque Carlos Soler ha ganado presencia en los últimos partidos. Ellos tratarán de hacer la pinza a Moutinho evitando que la pelota llegue arriba. Luis Enrique considera el duelo ante Portugal una gran prueba de cara al Mundial de noviembre.

Los lusos tienen pocas dudas en el once, aunque Fernando Santos aún no tiene decidido quién defenderá su portería. Puede apostar por Rui Patricio, pero el veterano ha encontrado seria competencia en Diogo Costa, cuyas intervenciones explican la conquista de la Liga lusa por parte del Oporto. El verdiblanco William Carvalho formará doble pivote en el que es su estadio, el del Betis, con Moutinho para sacar la pelota desde atrás y para frenar el vértigo ofensivo español. Dejando el desequilibrio a Bruno Fernandes, Bernardo Silva y, posiblemente a Rafael Leao, que parecía recuperado y apto para jugar. Y en punta Cristiano se las verá con Pau Torres e Íñigo Martínez. El seleccionador Santos ha criticado la escasa separación entre los partidos, programados los días 2, 5, 9 y 12 de junio: “No recuerdo haber visto algo así antes. Es claramente exagerado. Nunca se han jugado cuatro partidos en diez días, ni siquiera en una fase final”.

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "El único objetivo que tenemos es el de intentar ganar esta competición".



➡️ "No creo que ningún equipo de nuestro grupo gane todos sus partidos".



➡️ "Nosotros siempre aspiramos a lo máximo". #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/rmckhxy463 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 de junio de 2022

A repetir Final Four

Después de medirse a Portugal en Sevilla, España jugará dos veces con Chequia, con visita en medio a Suiza. Partidos todos de la Nations League, competición recién creada que dejó buen sabor de boca en su última edición a los de Luis Enrique. España se metió en la Final Four de Milán, donde derrotó en semifinales a la campeona de Europa, Italia, para caer luego en la final ante la campeona del mundo, Francia. Pese a la derrota, los españoles dominaron a los bleus y pudieron llevarse el partido. Ahora la Portugal de Cristiano se antoja como el obstáculo más serio en el camino hacia otra Final Four.