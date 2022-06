Sergio García Dols es líder absoluto de Moto3 con 137 puntos en su haber. Le siguen Izan Guevara con 109 puntos y Jaume Masia y Foggia con 95 puntos. Una distancia que espera mantener o incluso aumentar en el Gran Premio de Cataluña. El piloto de Burriana arrancará desde la tercera fila de la parrilla, concretamente desde la séptima plaza, y buscará la remontada para intentar finalizar en los primeros puestos.

El castellonense ha terminado a 439 milésimas de la pole en una sesión en la que no se ha sentido del todo cómodo sobre la moto. Pese a todo, se ha mostrado contento y confiado en sus posibilidades de mantener la distancia en el liderato de la general.

Tras la clasificación, Sergio García se mostró satisfecho y confiado en la remontada: "La séptima posición está bien, la recta de salida en Barcelona es larga y podremos recuperar posiciones", aunque reconoció que no fue el entrenamiento más esperado: "De todos modos, el entrenamiento no ha sido como me hubiera gustado, no me he sentido cómodo en la primera salida a pista porque me daba la sensación de que iba a perder el tren delantero, y al entrar a boxes hemos vuelto hacia atrás. En recta perdíamos un poco más de lo normal, pero estamos contentos. Parece que Dennis Foggia está fuerte y tirará, intentaremos irnos con él y esperar a final de carrera, porque tenemos un ritmo para poder hacerlo”.

Así pues, Sergio García buscará una de sus remontadas para intentar la victoria en el GP de Cataluña.