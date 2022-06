No pudo ser a la primera, pero puede ser a la segunda. El Bisontes Castellón Femenino dejó escapar el tren de la Primera División del fútbol sala español la semana pasada, cuando perdió in extremis frente al Teldeportivo en una eliminatoria en la que no hubo goles ni al término de los 40 minutos ni tampoco en la prórroga, por lo que los penaltis dictaron sentencia: subieron las grancanarias y las azulonas, pues a reengancharse en pos de la plaza restante. LaBocatelia Alcantarilla y Cidade As Burgas disputan la semifinal. Todo ello regido a partido único y determinado por la posición en liga regular e, incluso, el coeficiente.